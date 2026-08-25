argenx poursuit son ascension, insensible aux réserves de Deutsche Bank

Le titre argenx poursuit son ascension mardi à la Bourse de Bruxelles, confirmant sa trajectoire favorable amorcée la semaine dernière suite à la présentation de données encourageantes dans la myosite auto-immune, même si les analystes de Deutsche Bank recommandent aux investisseurs de faire une pause après ce puissant mouvement de hausse.

Vers 10h45, l'action de la société belge spécialisée en immunologie avance de 1,2% à 874,6 euros, à comparer avec une progression de seulement 0,2% pour l'indice BEL 20. Ses gains depuis le 14 août atteignent désormais près de 20%.

La valeur avait fortement grimpé la semaine passée après que l'efgartigimod a atteint son critère d'évaluation principal en phase 3 dans la myosite auto-immune.

Deutsche Bank conseille de temporiser

Les résultats se sont révélés particulièrement encourageants dans la myopathie nécrosante à médiation immunitaire (IMNM) puisque l'essai a été le premier à démontrer une amélioration statistiquement significative et cliniquement pertinente dans cette maladie, pour laquelle aucun traitement n'est actuellement approuvé.

Ces données pourraient ouvrir à argenx une nouvelle indication pour son médicament Vyvgart et conforter sa stratégie d'élargissement de l'Efgartigimod à plusieurs maladies auto-immunes.

Malgré la publication de ces résultats cliniques jugés probants, Deutsche Bank a décidé mardi de dégrader sa recommandation sur le titre de "achat" à "conserver", estimant que la récente envolée du titre justifie une pause.

Après une hausse de près de 50% depuis son relèvement de recommandation en mars dernier, DB estime que les bonnes nouvelles sont désormais largement intégrées par le marché.

La banque a néanmoins légèrement relevé ses prévisions de pic de ventes annuelles pour sa franchise Vyvgart, qu'elle porte à 14 milliards de dollars, ce qui l'amène à rehausser son objectif de cours de 900 à 925 euros.

L'effet Moderna toujours porteur

A l'instar des valeurs biopharmaceutiques et biotechnologiques, le titre a le vent en poupe depuis une semaine après la présentation par l'américain Moderna de résultats cliniques de phase 3 concluants pour son vaccin personnalisé à ARN messager contre le mélanome, développé en partenariat avec Merck.

Ces avancées ont remis un coup de projecteur massif sur l'ensemble du secteur.

Sachant que les "Big Pharmas" disposent de trésoreries suffisamment confortables pour se lancer à la recherche de relais de croissance, les investisseurs anticipent un certain nombre de transactions stratégiques, sous la forme d'OPA ou de partenariats, impliquant les pépites européennes après les succès cliniques marquants observés dans la région.

Le titre, qui affiche une progression de 22% depuis le début de l'année, commande désormais une capitalisation boursière de 54,6 milliards d'euros.