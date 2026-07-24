argenx poursuit sa hausse, DZ Bank relève son objectif

(Zonebourse.com) - Hier, la société spécialisée en immunologie a dévoilé ses comptes trimestriels et son titre avait terminé la séance sur un gain de 5,09%. Aujourd'hui, DZ Bank se montre plutôt optimiste sur le dossier et l'action affiche un gain de 3,94%, à 828,40 euros, en début d'après-midi.

Pour rappel, au deuxième trimestre, argenx a dévoilé des comptes en nette progression. Portées par la croissance des ventes de Vyvgart, les ventes nettes ont bondi à 1,5 milliard de dollars, contre 0,9 milliard un an plus tôt. Sur le premier semestre, elles atteignent 2,8 milliards de dollars, contre 1,7 milliard à la même période de 2025.

En parallèle, le laboratoire a enregistré un bénéfice net de 500 millions de dollars au deuxième trimestre, contre 200 millions un an auparavant, tandis que le bénéfice par action a progressé à 7,58 dollars, contre 4,02 dollars un an plus tôt. Cette amélioration intervient malgré une hausse des dépenses opérationnelles, notamment en recherche et développement, qui ont atteint 500 millions de dollars sur le trimestre afin de soutenir les programmes cliniques d'Efgartigimod, d'Empasiprubart et d'Adimanebart.

Pour DZ Bank, l'élément déterminant de la période a été le lancement commercial dynamique de l'extension d'homologation aux Etats-Unis pour les patients atteints de myasthénie généralisée séronégatifs aux AChr.

Les analystes de la banque allemande saluent également la décision de la direction de réaffirmer sa "Vision 2030". Celle-ci prévoit notamment le traitement de 50 000 patients avec les produits argenx et des homologations dans 10 indications. Cette vision doit être étayée par les résultats prochains des études de phase finale Alkivia dans l'indication de la myosite (troisième trimestre 2026) et Empassion dans la neuropathie motrice multifocale/MMN (T4 2026). Le lancement commercial de l'auto-injecteur sous-cutané pour Vyvgart en 2027 devrait soutenir la dynamique des ventes à moyen terme.

DZ Bank conclut en estimant que le profil de l'action argenx est attrayant au vu des prochains catalyseurs. La recommandation est à acheter, avec une cible de cours relevée de 906 à 929 euros.

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