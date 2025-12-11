Argent très cher

(AOF) - L’once d’argent a enchaîné une troisième séance consécutive de hausse et a touché un plus haut du jour à 62,88 dollars, un nouveau record historique. Depuis le début de l’année, son cours a flambé de plus de 116%, contre une progression d’environ 62% pour l’or. Récemment le prix de ces deux métaux précieux ont été soutenus par la perspective d’une baisse des taux de la Fed, annoncée comme prévu hier soir. En outre, l’argent a profité cet été de son intégration par le ministère de l’Intérieur américain dans la liste des minéraux critiques.

Cette liste comporte 60 minéraux essentiels à l'économie et à la sécurité nationale des Etats-Unis. L'argent a également été recherché car son prix est nettement inférieur à celui de l'or, dont l'once est à 4 238 dollars, et qu'il est considéré comme une alternative au métal jaune, en tant que valeur refuge.