Argan: objectifs de désendettement fixés à fin 2025 information fournie par Cercle Finance • 11/12/2024 à 08:18









(CercleFinance.com) - Dans le cadre de sa politique de désendettement, Argan indique viser pour fin 2025 un ratio LTV EPRA (hors droits) inférieur à 40% (contre 50% à fin 2023) et un ratio de dette nette sur EBITDA de l'ordre de huit fois (contre 11 fois à fin 2023).



Ayant engagé son désendettement cette année, la foncière d'immobilier logistique estime qu'elle devrait atteindre ses objectifs à fin 2024, à savoir un ratio LTV EPRA (hors droits) de 44% et un ratio de dette nette sur EBITDA de 9,5 fois.



Argan revendique une dette sous contrôle avec un coût maîtrisé de 2,25% fin 2024 et attendu à 2,10% d'ici fin 2025, ainsi qu'une structure 'qui limite les risques, avec une dette essentiellement contractée à taux fixes ou variables couverts'.





