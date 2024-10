Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Argan: nouveau site livré à Bolbec information fournie par Cercle Finance • 29/10/2024 à 10:50









(CercleFinance.com) - Argan fait part de la livraison d'un nouveau site de 15.200 m² à Bolbec, en Normandie, soit son second bâtiment développé sur la zone d'activité de Bolbec St Jean, deux ans après la livraison d'un entrepôt de 14.000 m².



'A une vingtaine de kilomètres du port du Havre et directement connectée à l'autoroute A29, la zone d'activité de Bolbec St Jean est un emplacement idéal pour les activités de transport et de logistique', met en avant le groupe foncier.



Le nouvel entrepôt, livré cet été, accueille les équipes de Dachser Contract Logistics précédemment basées à quelques kilomètres. Prestataire international de services de transport et de la logistique, Dachser compte 70 implantations en France.





Valeurs associées ARGAN 68,90 EUR Euronext Paris -0,29%