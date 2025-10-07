Argan et Danone lancent le chantier d’un nouveau site logistique à Sorigny

(AOF) - Argan et Danone ont posé la première pierre du futur site Aut0nom de Sorigny. Ce nouveau site logistique permettra à Danone de desservir l'ensemble du Grand Ouest et de soutenir la distribution de ses produits laitiers (Activia, Danone, Danette, …) et d'origine végétale (Alpro) au plus près des bassins de consommation. Les salariés de Danone prendront possession de leur nouvel outil de travail à l’été 2026. Au mois de juin, Argan et Danone signaient un bail en état futur d'achèvement portant sur ce site logistique de 8 200 m² dont 6 400 m² en froid positif 2/6°C et un bloc bureaux de 800 m².

Les équipements Aut0nom installés par Argan permettront de couvrir une part importante des consommations du site avec une énergie verte décarbonée et produite sur place pour l'autoconsommation.