Arcus abandonne un essai sur le cancer en phase avancée après des données de survie insuffisantes

Arcus Biosciences RCUS.N a déclaré vendredi qu'elle mettrait fin à une étude de phase avancée testant sa combinaison expérimentale de médicaments contre le cancer chez des patients atteints de cancers avancés de l'estomac et de l'œsophage, après avoir échoué à améliorer le taux de survie.

L'essai a testé les anticorps expérimentaux domvanalimab et zimberelimab d'Arcus avec la chimiothérapie contre le nivolumab de Bristol Myers Squibb BMY.N plus la chimiothérapie, le traitement standard actuel.

L'année dernière, Gilead a investi 320 millions de dollars dans Arcus, à raison de 21 dollars par action, et a modifié leur partenariat afin d'accélérer le développement des anticorps d'Arcus, le domvanalimab et le zimberelimab.

Les actions d'Arcus ont chuté de 14 % dans les échanges pré-marché suite à la nouvelle, tandis que Gilead a légèrement baissé.

Un comité de surveillance indépendant a recommandé de mettre fin à l'étude après qu'une analyse intermédiaire a montré que le régime d'Arcus n'améliorait pas le taux de survie global par rapport au traitement standard.

Aucun nouveau problème de sécurité n'a été découvert, ont déclaré les entreprises.

Une étude connexe à mi-parcours, testant le même traitement combiné, sera également interrompue, a déclaré Arcus.

Gilead et Arcus ont indiqué qu'ils informaient les autorités de réglementation et les chercheurs de l'étude de cette évolution et qu'ils publieraient ultérieurement une analyse détaillée.

D'autres essais de domvanalimab dans différents cancers se poursuivront, seul le programme sur les troubles gastro-intestinaux supérieurs étant affecté.

Arcus se concentrera désormais sur le casdatifan, un médicament contre le cancer du rein en cours de développement, et prévoit de développer de nouveaux traitements pour les maladies inflammatoires et auto-immunes à partir de 2026.

Arcus a déclaré qu'elle disposait d'environ 1 milliard de dollars en liquidités et qu'elle prévoyait de financer ses activités jusqu'au second semestre 2028.