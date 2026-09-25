ARCURE : Résultats du 1er semestre 2026 : un redressement qui s'amorce et une dynamique OEM qui s'accélère

Un chiffre d'affaires semestriel de 6,5 M€, en croissance de +3,4 % sur un an (6,3 M€ au S1 2025), qui amorce le redressement engagé par le Groupe.

sur un an (6,3 M€ au S1 2025), qui amorce le redressement engagé par le Groupe. Un retour de l'excédent brut d'exploitation en territoire positif à +0,2 M€ (contre -0,1 M€ au S1 2025) et une diminution de la perte nette à -1,0 M€ (contre -1,1 M€), qui matérialisent l'effet des mesures de réduction des coûts en dépit des dernières charges exceptionnelles (0,3 M€) liées au plan d'économies de 2025.

(contre -0,1 M€ au S1 2025) et une diminution de la perte nette à -1,0 M€ (contre -1,1 M€), qui matérialisent l'effet des mesures de réduction des coûts en dépit des dernières charges exceptionnelles (0,3 M€) liées au plan d'économies de 2025. Une feuille de route de redressement confirmée et déployée conformément au plan, sur ses trois volets : coûts, organisation et produit.

et déployée conformément au plan, sur ses trois volets : coûts, organisation et produit. Deux nouveaux accords OEM engrangés en 2026 qui viennent s'ajouter à Jungheinrich (signé en 2024), dont la contribution au chiffre d'affaires monte progressivement en puissance.

qui viennent s'ajouter à Jungheinrich (signé en 2024), dont la contribution au chiffre d'affaires monte progressivement en puissance. Des négociations prometteuses avec d'autres OEM : un quatrième accord est attendu entre la fin de l'année 2026 et le début de l'année 2027.

: un quatrième accord est attendu entre la fin de l'année 2026 et le début de l'année 2027. Une trésorerie maitrisée (2,8 M€ à fin juin) grâce à une optimisation du BFR.

Arcure, spécialiste de l'intelligence artificielle appliquée au traitement d'image pour l'amélioration de la sécurité et de la productivité dans l'industrie, publie ses résultats consolidés au titre du premier semestre clos le 30 juin 2026. Les comptes semestriels ont été arrêtés par le Conseil d'administration réuni le 24 septembre 2026.

Franck GAYRAUD, PDG et co-fondateur d'Arcure, commente : « Ce premier semestre confirme, chiffres à l'appui, la validité de notre feuille de route de redressement. Elle se déploie nominalement. Notre chiffre d'affaires renoue avec la croissance – même si celle-ci est encore modeste -, notre excédent brut d'exploitation redevient positif et nos coûts sont sous contrôle. Dans le même temps, notre stratégie de conquête des OEM porte ses fruits : après Jungheinrich en 2024, nous avons signé deux nouveaux constructeurs de premier plan en 2026 et nos discussions avancées laissent entrevoir un quatrième accord d'ici le début de l'année 2027. Ces succès nourriront notre chiffre d'affaires des prochaines années. Notre offre reste la référence technologique du marché, plébiscitée par les OEM les plus exigeants. Des défis demeurent — un environnement industriel encore attentiste et une structure financière que nous continuons de consolider — mais nous les abordons avec méthode et détermination. »

Un compte de résultat qui matérialise le redressement

Au premier semestre 2026, Arcure a réalisé un chiffre d'affaires de 6,5 M€, en hausse de +3,4% par rapport au premier semestre 2025 (6,3 M€). Cette progression, dans un environnement industriel toujours exigeant, est portée par une accélération marquée en Asie-Pacifique — devenue une zone de contribution majeure avec 1,3 M€, soit 20% du chiffre d'affaires — et par la montée en puissance des canaux de distribution indirects et OEM, qui représentent désormais 57% de l'activité contre 30% un an plus tôt. La part du chiffre d'affaires réalisée à l'international s'établit à 83 % au premier semestre 2026, contre 80% sur le premier semestre 2025.

La marge brute ressort à 3,7 M€, pour un taux de marge brute de 57% (60% au S1 2025), le mix géographique et canal de ce semestre pesant temporairement sur le taux. Sous l'effet des mesures d'économies engagées en 2025, les charges d'exploitation reculent nettement, à 7,7 M€ (7,4 M€ hors charges exceptionnelles) contre 9,5 M€ un an plus tôt. Les autres charges d'exploitation diminuent notamment de 0,4 M€, sous l'effet de la baisse des frais de déplacement, de transport et de loyers, à la suite du regroupement des équipes parisiennes sur le site historique de Pantin. Il faut noter que parmi ces 7,7 M€ de charges d'exploitation, 0,3 M€ correspondent à des charges non récurrentes liées aux dernières charges du plan d'économie de 2025.

L' excédent brut d'exploitation redevient positif, à +0,2 M€ (+0,4 M€ hors charges exceptionnelles) , contre -0,1 M€ au premier semestre 2025 : un signal tangible de l'assainissement de la structure de coûts. Le résultat d'exploitation s'améliore à -1,0 M€ (contre -1,1 M€) et le résultat financier se réduit fortement, à -0,2 M€ (contre -0,5 M€), porté par un effet de change favorable. Au total, avec un produit d'impôt de 0,2 M€ impacté par une correction du montant du CIR comptabilisé au titre de l'exercice 2025, la perte nette part du Groupe se réduit à -1,0 M€ (-0,6 M€ hors charges exceptionnelles) , contre -1,1 M€ un an plus tôt, soit un résultat par action de -0,16 € (-0,19 € au S1 2025).

En K€ – normes françaises (non audité) S1 2026 S1 2025 Chiffre d'affaires 6 497 6 283 Marge brute 3 734 3 751 Taux de marge brute 57 % 60 % Excédent brut d'exploitation 176 (89) Résultat d'exploitation (979) (1 085) Résultat financier (159) (511) Résultat net (part du Groupe) (962) (1 123) Résultat par action (€) (0,16) (0,19)

Une dynamique OEM qui s'accélère et se concrétise

La réorientation stratégique du Groupe vers la distribution et les ventes en OEM produit ses premiers effets mesurables. Les ventes en OEM progressent de +91,5% sur le semestre et les ventes via distributeurs de +95,3%, renforçant la récurrence et l'effet de levier du modèle commercial.

Après la signature de Jungheinrich en 2024 , 3 e constructeur mondial de chariots élévateurs, Arcure a engrangé deux nouveaux accords OEM majeurs en 2026, avec Bomag et avec un constructeur nord-américain majeur de chariots élévateurs. Ces succès viennent étoffer un portefeuille de clients constructeurs de tout premier plan et alimenteront le chiffre d'affaires des prochaines années, à mesure que leurs programmes d'intégration monteront en cadence. Le volume d'affaires avec Jungheinrich, commence précisément à monter en puissance au fil de ce semestre et devient significatif.

La dynamique commerciale se poursuit à un rythme soutenu : une vingtaine de négociations sont en cours avec des constructeurs et des équipementiers de rang 1. Parmi elles, plusieurs discussions avancées laissent anticiper prochainement de nouvelles signatures dont un quatrième qui pourrait se concrétiser d'ici le début de l'année 2027 . Ces partenariats confortent le positionnement d'Arcure comme fournisseur de référence en perception intelligente auprès des acteurs mondiaux du véhicule industriel.

Une offre produit et technologique qui demeure la référence du marché

Le premier semestre confirme la pertinence de la focalisation d'Arcure sur son cœur de compétence historique : les algorithmes d'intelligence artificielle pour les applications embarquées. Le Groupe conserve une offre reconnue comme la plus avancée et la plus performante du marché , particulièrement plébiscitée par les OEM les plus exigeants, pour lesquels la fiabilité de la détection et la maîtrise des algorithmes d'IA constituent des critères décisifs de sélection.

Le Groupe a poursuivi l'investissement dans sa R&D. Arcure continue à enrichir son offre Connect d'analyses des données délivrées par la flotte de Blaxtair®. Cet investissement continu, financé par la capacité d'autofinancement du semestre (+1,0 M€), garantit le maintien de l'avance technologique du Groupe.

Une structure financière préservée, sous surveillance active

Au 30 juin 2026, les capitaux propres part du Groupe s'élèvent à 5,1 M€ (contre 6,1 M€ à fin décembre 2025). Le total de bilan s'établit à 15,5 M€, en repli maîtrisé par rapport aux 17,0 M€ de clôture 2025, reflétant notamment la réduction des stocks (1,8 M€ contre 2,7 M€) au titre de l'optimisation du besoin en fonds de roulement.

La trésorerie brute ressort à 2,8 M€ au 30 juin 2026 (3,2 M€ à fin 2025), la variation du semestre (-0,4 M€) traduisant le financement de l'investissement R&D par la capacité d'autofinancement générée sur la période. La dette financière nette s'établit à 4,6M€, essentiellement composée d'obligations convertibles à maturité longue (2027).

Extrait du Bilan en K€ – normes françaises (non audité) 30/06/2026 31/12/2025 Actif immobilisé 5 694 5 931 Stocks et en-cours 1 844 2 692 Clients et comptes rattachés 1 730 1 705 Trésorerie 2 816 3 230 Total actif 15 516 16 972 Capitaux propres (part du Groupe) 5 090 6 140 Emprunts et dettes financières 7 444 7 963

Perspectives

Nous confirmons prévoir le retour à l'équilibre en résultat net sur l'exercice 2026.

Le Groupe poursuit avec discipline l'exécution de sa feuille de route de redressement, articulée autour de la maîtrise des coûts, de l'adaptation de son organisation et de la complétude de sa gamme. Il confirme sa priorité stratégique : le développement commercial vers les OEM et la distribution indirecte, adossé à la focalisation de ses efforts techniques sur les algorithmes d'IA embarquée.

Arcure reste mobilisée pour bénéficier d'une reprise de l'investissement industriel dans ses territoires clés, en Europe et en Amérique du Nord, et considère que la mise en place récente de droits de douane aux États-Unis n'est pas de nature à affecter significativement sa pénétration du marché américain.

Prochaine publication financière

Chiffre d'affaires annuel 2026 — janvier 2027.

À propos d'Arcure

Créé en 2009, Arcure est un groupe international, spécialiste de l'intelligence artificielle appliquée au traitement d'image dans l'univers industriel, qui développe et commercialise des solutions pour renforcer l'autonomie et la sécurité des engins et robots industriels.

Arcure a notamment développé Blaxtair®, une solution de pointe de détection intelligente de piétons, améliorant la sécurité autour des véhicules industriels dans de nombreux contextes, et notamment dans les environnements les plus extrêmes. Vendu déjà à plus de 30 000 exemplaires dans plus de 50 pays, Blaxtair® est utilisé par les leaders industriels mondiaux et progressivement adopté par les constructeurs d'engins.

Arcure dispose d'un siège, de bureaux R&D et d'unités opérationnelles en France, de filiales aux États-Unis et en Espagne, ainsi que de bureaux commerciaux en Allemagne et au Royaume-Uni.

Arcure est cotée sur le marché Euronext Growth (ISIN : FR0013398997 – Mnémo : ALCUR). Le groupe a enregistré sur l'exercice 2025 un chiffre d'affaires de 12,6 M€, dont 73 % réalisés à l'international.

Plus d'informations sur www.blaxtair.com

Contacts

Relations investisseurs — investisseurs@arcure.net

Relations médias — investisseurs@arcure.net