ARCURE : Nouveau succès commercial pour Blaxtair, dans un contexte économique et sectoriel difficile

Arcure, spécialiste de l'intelligence artificielle embarquée pour la sécurité et la productivité dans l'industrie et la construction, annonce des commandes pour l'équipement de flottes de véhicules de construction dans le cadre de grands projets d'infrastructures opérés par un groupe international de construction et de travaux publics, en Europe et en Amérique du Nord.

Au total, les commandes portent sur la livraison, l'installation et la maintenance de plusieurs centaines d'unités Blaxtair ® , comprenant les caméras et les logiciels d'IA associés, dont 122 à livrer avant la fin du mois d'août 2025. D'autres déploiements sont prévus d'ici la fin de l'année 2025. Les systèmes d'IA Blaxtair ® contribueront à la sécurité des opérations, grâce aux technologies pionnières d'IA embarquée développées par Arcure pour la détection des piétons et la prévention intelligente des collisions.

Franck GAYRAUD , Président Directeur Général et co-fondateur d'Arcure, commente : « Les grands projets d'infrastructure sont des terrains d'opération particulièrement exigeants. Les impératifs de sécurité y sont élevés et requièrent des technologies à la fois très robustes et très performantes. Ce sont des débouchés historiques pour nos systèmes d'IA embarquée depuis 2009. Nous remercions ce client de longue date pour sa confiance renouvelée dans nos solutions. C'est avec beaucoup de fierté que nous accompagnerons ses équipes dans leurs objectifs de sécurisation de ces grands chantiers stratégiques. »

Jean-Gabriel POINTEAU, Directeur Général Délégué d'Arcure, ajoute : « Ces commandes valident d'abord la pertinence de la nouvelle génération de Blaxtair ® , plus compacte et évolutive, au regard des attentes de nos clients. Cela fait aussi partie des signaux positifs enregistrés ces dernières semaines, dans un contexte international qui est demeuré attentiste au premier semestre pour le secteur du véhicule industriel. »

Un succès commercial dans un contexte industriel toujours difficile au premier semestre

Ce nouveau succès est un signe tangible de la généralisation des solutions de détection intelligente de piétons, dans un contexte macro-économique difficile depuis le second semestre 2024 pour tout le secteur industriel. En plus de la dégradation importante du marché des véhicules industriels ces derniers mois, la société ne bénéficie pas encore du chiffre d'affaires de ses nouveaux clients OEM Blaxtair 5 en remplacement des clients OEM Blaxtair 3 et s'attend en conséquence à réaliser un chiffre d'affaires au premier semestre 2025 inférieur à celui du second semestre 2024.

Ceci-étant, malgré l'attentisme encore observé sur la prise de commandes, l'activité reste importante auprès des grands comptes et des OEM, ce qui confirme la feuille de route stratégique de la société à horizon 2030 dont les relais de croissance attendus à partir de 2026.

À propos d'Arcure

Créée en 2009, Arcure est un groupe international, spécialiste de l'intelligence artificielle appliquée au traitement d'image dans l'univers industriel, qui développe et commercialise des solutions pour renforcer l'autonomie et la sécurité des engins et robots industriels.

Arcure a notamment développé Blaxtair ® , une solution de pointe de détection intelligente de piétons, améliorant la sécurité autour des véhicules industriels dans de nombreux contextes, et notamment dans les environnements les plus extrêmes. Vendu déjà à plus de 25 000 exemplaires dans plus de 50 pays, Blaxtair ® est utilisé par les leaders industriels mondiaux et progressivement adopté par les constructeurs d'engins.

Arcure dispose d'un siège, de bureaux R&D et d'unités opérationnelles en France, d'une filiale aux États-Unis et de bureaux commerciaux en Allemagne, en Espagne et au Royaume Uni.

Arcure, est coté sur le marché Euronext Growth (ISIN : FR0013398997 - Mnémo : ALCUR). Le groupe a enregistré sur l'exercice 2024 un chiffre d'affaires de 18,7 M€, dont 81% réalisés à l'international.

Plus d'informations sur www.blaxtair.com

