EssilorLuxottica: l'activité portée par l'envolée des ventes des lunettes connectées Ray-Ban Meta

( AFP / PATRICK T. FALLON )

Le numéro un mondial de l'optique EssilorLuxottica a annoncé lundi une progression de 7,3% de son activité au premier semestre, soutenue notamment par le triplement des ventes des lunettes connectées Ray-Ban Meta sur un an.

Les lunettes dotées de fonctionnalités d'intelligence artificielle "ont gagné en popularité au cours du premier semestre, Ray-Ban Meta ayant plus que triplé son chiffre d'affaires par rapport à 2024", souligne le communiqué du groupe franco-italien dont le chiffre d'affaires a progressé de 7,3%, à taux de change constants, à la fois au deuxième trimestre et sur les six premiers mois de l'année.

En revanche, la marge brute ajustée, un indicateur de rentabilité, a enregistré une baisse de 0,9 point par rapport au premier semestre 2024, représentant 63,4% du chiffre d’affaires, "en raison des nouveaux droits de douane aux États-Unis" et "de la hausse du poids du chiffre d'affaires" des objets connectés portés sur soi, partiellement compensés par la gestion des prix et des coûts, selon le groupe.

Au deuxième trimestre, le chiffre d'affaires du groupe a progressé de 3,2% à taux de change courants "en grande partie à cause de la dévaluation du dollar américain", pour atteindre 7,175 milliards d'euros, conformémément aux attentes.

Sur le semestre, il s'établit à 14,02 millards d'euros (+5,5% à taux de change courants par rapport au premier semestre de 2024), ajoute EssilorLuxottica, faisant état par ailleurs du "lancement réussi" de la nouvelle collection de lunettes intelligentes sous la marque Oakley Meta.

EssilorLuxottica ne commente pas en revanche la prise de participation minoritaire du géant technologique américain Meta à son capital, révélée plus tôt ce mois-ci par l'agence d'informations financières Bloomberg.

Le groupe présente "un premier semestre solide, avec une croissance du chiffre d'affaires et un dynamisme de toutes les régions et activités, en ligne avec nos objectifs de croissance, dans un contexte très fluctuant", commentent le PDG Francesco Milleri et le directeur général délégué Paul du Saillant cités dans le texte.

Le groupe salue aussi "l’enthousiasme pour les lunettes Nuance Audio". Le champion des verres optiques, des montures et des lunettes de soleil s'est lancé récemment dans le domaine des solutions auditives intégrées aux lunettes, à l'intersection de la vue et de l'ouïe, et le diagnostic en ophtalmologie.

Lancées en février aux États-Unis et en Italie, les lunettes Nuance Audio qui intégrent une prothèse auditive miniature ont été depuis déployées dans quatre autres pays d'Europe (France, Royaume-Uni et Allemagne, et Espagne en juillet) et sont désormais disponibles dans environ 10.000 points de vente, détaille EssilorLuxottica.