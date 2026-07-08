Arctos annonce la clôture définitive du fonds Arctos Keystone Partners Fund I à 6,2 milliards de dollars

Arctos, une activité de KKR, a annoncé la clôture définitive du fonds Arctos Keystone Partners Fund I, son premier fonds dédié à l'apport de capital de croissance et de solutions de financement sur mesure aux principaux gestionnaires d'actifs alternatifs.

Le fonds Keystone Fund I et ses véhicules affiliés ont clôturé avec 6,2 milliards de dollars d'engagements en capital provenant d'un groupe diversifié d'investisseurs mondiaux, incluant certains des plus importants fonds de pension, régimes de retraite, fonds de dotation, compagnies d'assurance, family offices et plateformes de gestion de patrimoine au monde.

Le Fonds a dépassé son objectif initial de 4 milliards de dollars et constitue, à la date de sa clôture, le plus important fonds de première génération dans le secteur élargi des solutions pour gestionnaires de fonds (GP Solutions).

"Créer et diriger une société d'investissement sur les marchés privés est une tâche ardue. La situation actuelle est plus complexe que jamais, car le secteur traverse une transition générationnelle nécessitant un leadership stratégique et des capitaux. En tant que bâtisseurs et entrepreneurs, notre équipe de direction comprend mieux que quiconque ce défi", a déclaré Ian Charles, associé directeur et DG d'Arctos, ainsi qu'associé et responsable de KKR Solutions chez KKR.