 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Arctos annonce la clôture définitive du fonds Arctos Keystone Partners Fund I à 6,2 milliards de dollars
information fournie par Zonebourse 08/07/2026 à 15:25

Arctos, une activité de KKR, a annoncé la clôture définitive du fonds Arctos Keystone Partners Fund I, son premier fonds dédié à l'apport de capital de croissance et de solutions de financement sur mesure aux principaux gestionnaires d'actifs alternatifs.

Le fonds Keystone Fund I et ses véhicules affiliés ont clôturé avec 6,2 milliards de dollars d'engagements en capital provenant d'un groupe diversifié d'investisseurs mondiaux, incluant certains des plus importants fonds de pension, régimes de retraite, fonds de dotation, compagnies d'assurance, family offices et plateformes de gestion de patrimoine au monde.

Le Fonds a dépassé son objectif initial de 4 milliards de dollars et constitue, à la date de sa clôture, le plus important fonds de première génération dans le secteur élargi des solutions pour gestionnaires de fonds (GP Solutions).

"Créer et diriger une société d'investissement sur les marchés privés est une tâche ardue. La situation actuelle est plus complexe que jamais, car le secteur traverse une transition générationnelle nécessitant un leadership stratégique et des capitaux. En tant que bâtisseurs et entrepreneurs, notre équipe de direction comprend mieux que quiconque ce défi", a déclaré Ian Charles, associé directeur et DG d'Arctos, ainsi qu'associé et responsable de KKR Solutions chez KKR.

Valeurs associées

KKR & CO
92,740 USD NYSE -2,52%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
32,42 -10,93%
CAC 40
8 252,66 -2,18%
Pétrole Brent
78,59 +3,49%
STELLANTIS
4,6935 -5,85%
TOTALENERGIES
69,35 +2,32%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank