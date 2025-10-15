ARCHOS : O2i Extended, lancement d'une plateforme inédite d'E-Commerce BTB par ARCHOS et O2i Ingénierie

Igny, le 15 octobre 2025 — ARCHOS et sa filiale O2i Ingénierie , annoncent lancer leur plateforme E-Commerce O2i Extended , forte de plus de 1 million de références informatiques issues notamment du portefeuille produit de TD Synnex, à destination de leurs grands comptes en partenariat avec NetSet , acteur de référence IT & Télécom.

O2i Extended offre à ses clients une expérience d'achat et de services en ligne sur mesure, optimisée, performante et sécurisée.

O2i Extended , portail exhaustif propose l'ensemble des produits IT & Telecom

La plateforme apporte de nombreux avantages :

Accès centralisé à l'ensemble du catalogue produits et services et mise à jour en temps réel des disponibilités et des prix compétitifs

Commandes automatisées et suivi simplifié, Interface intuitive et rapide, conçue pour le B2B ;

Infrastructure technique scalable et sécurisée et gestion des administrateurs ;

Intégration à la plateforme des produits exclusifs du groupe ARCHOS & O2i Ingénierie ainsi que des offres de services sur mesure .

O2i Extended : un magasin en ligne personnalisé pour les clients

Les grands comptes et partenaires de O2i Ingénierie pourront accéder, via la plateforme O2i Extended à l'ensemble du catalogue produits et services O2i Ingénierie .

Le catalogue d' O2i Extended pourra être adapté aux demandes de chaque client. Ainsi la solution déployée permettra aux utilisateurs d'accéder en quelques clics au matériel, licences ou services dont ils ont besoin.

Cette approche sur mesure renforce la flexibilité , la performance et la sécurité de la solution, tout en garantissant une expérience d'achat adaptée aux besoins spécifiques de chaque client professionnel.

La plateforme sera disponible début janvier 2026.

Contact

Loïc POIRIER – Président – poirier@archos.com

A propos d'O2i Ingénierie

O2i Ingénierie est une société spécialisée dans la distribution, l'intégration et les services IT à destination des entreprises. Forte d'une expertise reconnue dans les domaines de l'infrastructure, des solutions logicielles, de la gestion de licences et des services managés, O2i Ingénierie accompagne ses clients dans la conception, le déploiement et la maintenance de leurs environnements technologiques.

A propos d'ARCHOS

ARCHOS, expert en solutions mobiles, a sans cesse révolutionné ce marché tant dans le secteur de l'électronique grand public que dans le B to B et la Défense. Désormais, ARCHOS opère sur 3 piliers : La défense et l'industrie en solutions mobiles, l'électronique grand public et la santé. Société française regroupant de nombreuses filiales, LOGIC INSTRUMENT, ELEXO, GLACIER COMPUTER, ARTIC, O2i ingénierie, Poladerme, Dextrain, Domisanté, le groupe est coté sur le marché Euronext Growth Paris, ISIN Code : FR0014007XT1. www.archos.com