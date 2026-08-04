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Archer-Daniels-Midland en hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel
information fournie par Reuters 04/08/2026 à 12:12
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 août - ** L'action du négociant en céréales Archer-Daniels-Midland ADM.N progresse de 3,9 % à 81,17 dollars en pré-ouverture

** La société relève ses prévisions de bénéfice ajusté pour l'ensemble de l'exercice à une fourchette comprise entre 5,15 et 5,60 dollars, contre une fourchette précédente de 4,15 à 4,70 dollars, misant sur une amélioration de ses activités de trituration et d'éthanol ainsi que sur une plus grande clarté concernant l'obligation américaine de mélange de biocarburants

** ADM affiche un bénéfice de 1,84 dollar par action au deuxième trimestre, dépassant les estimations de 1,44 dollar par action – données LSEG

** À la dernière clôture, l'action affiche une hausse d'environ 36 % depuis le début de l'année

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