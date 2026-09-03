Archer compte proposer des taxis aériens pour les JO de 2028

Le constructeur américain va multiplier les liaisons d'essai entre plusieurs villes des Etats-Unis, dans le cadre notamment d'un programme pilote de la Maison-Blanche.

Archer Aviation annonce le lancement de sa tournée "No Roads", qui étend son programme d'essais de vols interurbains aux Etats-Unis, en coordination avec la Federal Aviation Administration (FAA), l'autorité américaine de l'aviation civile. La tournée débutera en Californie du Nord, avec des vols prévus notamment à Hollister, Monterey, San Jose, Oakland et San Francisco, après plus de 70 vols d'essai réalisés en août. Des opérations sont ensuite prévues dans la région de Los Angeles, au Texas et en Floride.

Ces essais doivent préparer Archer à son rôle de fournisseur officiel de taxis aériens des Jeux olympiques de Los Angeles 2028 (LA28) et à sa participation au programme pilote d'intégration des aéronefs électriques à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL) de la Maison-Blanche.

Le groupe entend également présenter des sites de recharge dans plusieurs Etats. Son appareil électrique Midnight, piloté et conçu pour transporter 4 passagers, vise notamment à effectuer en 10 à 20 minutes des trajets nécessitant 60 à 90 minutes par la route.