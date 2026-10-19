Archer Aviation teste ses taxis aériens électriques au-dessus de la baie de San Francisco

Le constructeur aéronautique américain a réalisé plusieurs vols pilotés avec son appareil électrique Midnight en Californie du Nord, avant une prochaine étape prévue à Los Angeles.

Archer Aviation a annoncé avoir achevé une série de vols au-dessus de la baie de San Francisco, avec des décollages et atterrissages à l'aéroport international d'Oakland. Ces essais marquent la fin de l'étape nord-californienne de sa tournée "No Roads", destinée à démontrer la capacité de Midnight à évoluer dans un espace aérien urbain complexe.

L'appareil a parcouru plus de 200 miles en trois jours, desservant sept villes et atteignant une vitesse maximale de 131 miles par heure. Il a notamment relié l'aéroport d'Oakland au quartier de Marina District, à San Francisco, en une dizaine de minutes, contre plus d'une heure habituellement en voiture.

Archer prévoit désormais de poursuivre ses démonstrations à Los Angeles, dans le cadre de ses préparatifs pour participer au programme pilote d'intégration des aéronefs électriques à décollage et atterrissage verticaux (eIPP) de la Maison-Blanche.

Le titre Archer Aviation progresse de 2% en préouverture à Wall Street.