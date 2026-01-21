 Aller au contenu principal
Archer Aviation s'associe au gouvernement serbe ; les actions augmentent
information fournie par Reuters 21/01/2026 à 16:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 janvier - ** Les actions du fabricant d'avions électriques Archer Aviation ACHR.N augmentent de 1% à 8,7 dollars dans les échanges matinaux ** La société s'associe à la République de Serbie en tant que partenaire privilégié du pays pour les avions électriques à décollage et atterrissage verticaux.

** L'accord a été signé au Forum économique mondial de Davos, en Suisse, et prévoit l'achat de 25 avions au maximum

** L'ACHR a chuté de 22,9 % en 2025

Valeurs associées

ARCHR AVIATION RG-A
8,638 USD NYSE -0,25%
