Archer Aviation s'associe au gouvernement serbe ; les actions augmentent

21 janvier - ** Les actions du fabricant d'avions électriques Archer Aviation ACHR.N augmentent de 1% à 8,7 dollars dans les échanges matinaux ** La société s'associe à la République de Serbie en tant que partenaire privilégié du pays pour les avions électriques à décollage et atterrissage verticaux.

** L'accord a été signé au Forum économique mondial de Davos, en Suisse, et prévoit l'achat de 25 avions au maximum

** L'ACHR a chuté de 22,9 % en 2025