ArcelorMittal: un projet d'acier au silicium lancé en Chine information fournie par Cercle Finance • 10/07/2025 à 12:31









(CercleFinance.com) - La coentreprise chinoise formée par ArcelorMittal et China Oriental a sélectionné Andritz, un spécialiste autrichien de l'électromécanique, en vue de lui fournir des lignes de traitement d'acier au silicium.



Le contrat comprend la livraison de trois lignes de recuit final avec revêtement, d'un laminoir réversible à froid, ainsi que de douze inducteurs devant constituer l'ossature principale du projet New Energy Magnetic Material (NEMM) axé sur la production d'acier au silicium haut de gamme destiné aux moteurs de véhicules électriques, ainsi qu'aux générateurs et transformateurs.



Ce projet situé à Changzhou, dans la province du Jiangsu, vise à renforcer la fabrication industrielle avancée en Chine et à accélérer la décarbonation de la chaîne d'approvisionnement des véhicules à énergie nouvelle (NEV).



La production locale d'acier spécialisé permettra aux constructeurs régionaux de mieux répondre à leurs objectifs environnementaux, tout en soutenant la transition du pays vers une industrie plus technologique et durable.





