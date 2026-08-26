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ArcelorMittal : tente de soulever la résistance des 65 EUR
information fournie par Zonebourse 26/08/2026 à 17:54
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ArcelorMittal revient au contact de ses sommets des 5 et 6 août et tente de soulever la résistance des 65 EUR : en cas de succès, il restera un ultime mais très important obstacle à franchir, à savoir la résistance oblique moyen terme qui gravite vers 66 EUR unissant les précédents sommets de février 2025, début juin et début août 2026.

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