ArcelorMittal : tente de soulever la résistance des 65 EUR

ArcelorMittal revient au contact de ses sommets des 5 et 6 août et tente de soulever la résistance des 65 EUR : en cas de succès, il restera un ultime mais très important obstacle à franchir, à savoir la résistance oblique moyen terme qui gravite vers 66 EUR unissant les précédents sommets de février 2025, début juin et début août 2026.
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