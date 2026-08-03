ArcelorMittal renforce son partenariat avec Microsoft dans le domaine du cloud

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Le sidérurgiste ArcelorMittal MT.LU a annoncé lundi qu’il renforçait sa collaboration avec Microsoft

MSFT.O dans le cadre de sa stratégie “Cloud First, Data Centric”, qui repose sur Azure comme principale plateforme de cloud computing.

L'entreprise a indiqué qu'elle allait intégrer Microsoft Fabric, Purview et Foundry afin de moderniser ses systèmes informatiques, d'améliorer la cybersécurité et de réduire sa dépendance vis-à-vis des technologies obsolètes. Les conditions financières de l'accord n'ont pas été divulguées.