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ArcelorMittal renforce son partenariat avec Microsoft dans le domaine du cloud
information fournie par Reuters 03/08/2026 à 08:53
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le sidérurgiste ArcelorMittal MT.LU a annoncé lundi qu’il renforçait sa collaboration avec Microsoft

MSFT.O dans le cadre de sa stratégie “Cloud First, Data Centric”, qui repose sur Azure comme principale plateforme de cloud computing.

L'entreprise a indiqué qu'elle allait intégrer Microsoft Fabric, Purview et Foundry afin de moderniser ses systèmes informatiques, d'améliorer la cybersécurité et de réduire sa dépendance vis-à-vis des technologies obsolètes. Les conditions financières de l'accord n'ont pas été divulguées.

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