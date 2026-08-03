Des dizaines de milliers d'évacués face aux feux dans le nord-ouest américain

Une moto calcinée gît dans les ruines fumantes d'une habitation de Spokane (Etats-Unis) le 2 août 2026 ( AFP / Erick Doxey )

Les pompiers continuent de batailler dans le nord-ouest des Etats-Unis lundi contre les incendies qui ravagent la ville de Spokane, où des dizaines de milliers de personnes ont reçu l'ordre d'évacuer et plusieurs centaines de bâtiments ont été réduits en cendres.

Le chef de la police locale, Kevin Hall, a chiffré à environ 60.000 personnes le nombre d'évacués en urgence durant le week-end.

"Des centaines de maisons et de bâtiments ont été détruits. Nous sommes encore en train d'évaluer la possibilité que des vies aient été perdues", a déclaré la maire de Spokane, Lisa Brown, lors d'une conférence de presse dimanche soir.

Des images de l'AFP montrent des maisons réduites en cendres, des véhicules calcinés et des paysages noircis après les feux.

"Simplement conduire en regardant les maisons, c'est l'une des choses les plus déchirantes que j'ai vues de ma vie", a confié à l'AFP Geoff Beadles, un habitant de Spokane qui a dû quitter dans l'urgence son foyer avec sa fiancée et leurs deux chiens.

Le shérif local John Nowels a indiqué qu'aucune victime n'avait été recensée pour le moment, mais que cela pourrait évoluer "en raison de l'étendue" de la catastrophe.

Etat d'urgence

Aucun des incendies n'est contenu à ce stade, selon les pompiers.

Une statue de la Vierge Marie près des ruines d'une maison détruite par le feu à Spokane (Etats-Unis) le 2 août 2026 ( AFP / Erick Doxey )

Une météo plus favorable est attendue lundi avec des vents faiblissant mais les craintes sont entretenues par des prévisions de nouvelle hausse des températures dans le courant de la semaine.

La fumée s’accumulant au-dessus de Spokane devrait rendre la qualité de l’air "très malsaine" lundi, a prévenu l’agence régionale de protection de l’air.

Bob Ferguson, gouverneur de l'Etat de Washington dans lequel se trouve Spokane, a déclaré l’état d’urgence.

Il a dit s'être entretenu de la catastrophe avec des responsables fédéraux et le président Donald Trump qui a, selon lui, compris "à quel point la situation est grave".

L’Etat subit sa quatrième année consécutive de sécheresse, a souligné le gouverneur qui a pointé les conditions propices aux feux destructeurs créées par le réchauffement climatique.

Le directeur du Département des ressources naturelles de l’Etat de Washington, David Upthegrove, a averti que l’incendie de Spokane n’était "qu’un parmi 15 grands feux qui ravagent actuellement l’Etat de Washington".

"Cette année est déjà l'une des années les plus chargées en matière d'incendies de forêt jamais enregistrées, et nous ne faisons que commencer le mois d'août", s'est-il alarmé, évoquant un été "hors norme" dans le nord-ouest du Pacifique.

Les trois incendies actifs à Spokane et ses environs ont ravagé un total d'environ 2.180 hectares, selon CNN.

Le plus important, baptisé Old Trails Fire, a franchi la rivière Spokane samedi après-midi, avant de pénétrer dans la ville d'environ 230.000 personnes.

Des vidéos tournées samedi par des habitants montraient déjà des maisons englouties par les flammes ou réduites en cendres, alors que des incendies attisés par le vent progressaient de manière incontrôlable dans des conditions de chaleur intense et de sécheresse extrême.

Des files de voitures s'étiraient sur les routes alors que les habitants fuyaient leur domicile pour se mettre à l'abri.

Les autorités ont émis une alerte d'évacuation maximale, intitulée "Go Now" (Partez maintenant), pour de vastes secteurs du nord de Spokane où vivent plusieurs milliers de personnes.

"Il y avait probablement des centaines et des centaines de voitures", a témoigné auprès de l'AFP Tena Risley, prise dans un embouteillage alors qu'elle tentait de fuir. Elle a raconté que les flammes avaient bloqué plusieurs routes à l'extérieur de la ville.

La Garde nationale de l'Etat de Washington a indiqué sur X qu'elle procédait à une "mobilisation rapide" de ses unités afin de prêter main-forte aux secours.

Ce corps de réserve affirme aussi que ses forces aériennes ont déversé environ 3.497.000 litres d'eau en 137 heures pour tenter d'éteindre ces feux.