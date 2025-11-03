ArcelorMittal reçoit le prix du meilleur fournisseur de Stellantis
information fournie par Zonebourse 03/11/2025 à 15:41
ArcelorMittal fournit de l'acier à Stellantis à partir de plusieurs sites européens, ainsi que via ses entités Distribution Solutions et Tailored Blanks. Les deux entreprises collaborent sur des projets de solutions acier légères, durables et compétitives pour les 14 marques du constructeur.
Reiner Blaschek, directeur général d'ArcelorMittal Europe - Flat Products, s'est dit honoré de cette reconnaissance, soulignant que 'l'acier est pour nous un fondement de l'innovation' et affirmant la volonté du groupe de contribuer à la mobilité durable de Stellantis.
Valeurs associées
|33,0100 EUR
|Euronext Amsterdam
|-0,45%
