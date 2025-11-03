 Aller au contenu principal
ArcelorMittal reçoit le prix du meilleur fournisseur de Stellantis
information fournie par Zonebourse 03/11/2025 à 15:41

ArcelorMittal Europe - Flat Products annonce avoir remporté le prix du 'Best Supplier' dans la catégorie Matières premières lors de la cérémonie annuelle de Stellantis, organisée le 28 octobre 2025 en France. Cette distinction récompense l'excellence opérationnelle et la performance des équipes automobiles du groupe en 2024.

ArcelorMittal fournit de l'acier à Stellantis à partir de plusieurs sites européens, ainsi que via ses entités Distribution Solutions et Tailored Blanks. Les deux entreprises collaborent sur des projets de solutions acier légères, durables et compétitives pour les 14 marques du constructeur.

Reiner Blaschek, directeur général d'ArcelorMittal Europe - Flat Products, s'est dit honoré de cette reconnaissance, soulignant que 'l'acier est pour nous un fondement de l'innovation' et affirmant la volonté du groupe de contribuer à la mobilité durable de Stellantis.

Valeurs associées

ARCELORMITTAL
33,0100 EUR Euronext Amsterdam -0,45%
