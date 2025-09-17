 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Arcelormittal : pullback sous 29E, surveiller 28,4E
information fournie par Zonebourse 17/09/2025 à 14:20

Arcelormittal subit un pullback sous 29E et s'achemine vers le comblement du 'gap' des 28,4E du 24 août : l'enjeu consistera à préserver le support oblique court terme qui gravite dans cette zone : une cassure déboucherait sur le re-test du plancher des 27,4E du 2 septembre, voir des 26,5E du 5 août.

Valeurs associées

ARCELORMITTAL
28,9200 EUR Euronext Amsterdam -1,63%
