ArcelorMittal prévoit une charge de $1 md après des frappes sur son aciérie de Kryvyi Rih en Ukraine

(Actualisé avec commentaires d'analystes §§4 et 7, cours en Bourse §9)

par Rihab Latrache

ArcelorMittal MT.LU a annoncé vendredi ne pas être en mesure de relancer l'activité de son aciérie ukrainienne de Kryvyi Rih, touchée par des frappes de missiles le 21 septembre, le groupe anticipant une charge de dépréciation hors flux de trésorerie d'environ un milliard de dollars (878,35 millions d'euros).

"Nous discutons actuellement de l'avenir de l'usine avec le gouvernement ukrainien et nous nous attacherons à préserver les infrastructures, afin que, lorsque la paix reviendra enfin, les options permettant de relancer la production restent envisageables", déclare le directeur général d'ArcelorMittal Kryvyi Rih, Mauro Longobardo, dans un communiqué de l'entreprise.

La Russie a bombardé dans la nuit de lundi à mardi des sites industriels dans le sud-est et le centre de l'Ukraine, dont notamment les villes de Dnipro, Kryvyi Rih et Pavlohrad, faisant quatre morts et privant des milliers de personnes d'électricité.

Selon les analystes de JP Morgan, bien que la dépréciation d'un milliard de dollars ne devrait pas avoir d'incidence sur l'Ebitda d'ArcelorMittal, le groupe risque d'enregistrer des pertes opérationnelles plus importantes dans son segment "Autres", qui inclut le site de Kryvyi Rih, sur les troisième et quatrième trimestres 2026.

ArcelorMittal ajoute dans le communiqué que, au cours des cinq dernières semaines, son usine a été touchée par quatre tirs de missiles, le bilan total des attaques s'élevant à cinq morts, et 17 blessés parmi les employés, dont l'un se trouve toujours dans un état critique.

UNE HAUSSE DES PRIX DE L'ACIER EN VUE, DIT JPM

Une attaque ayant touché le site de Kryvyi Rih en août avait notamment tué deux personnes, blessé 13 autres et endommagé les installations de production d'énergie et les hauts fourneaux du site, causant l'arrêt partiel des processus.

"Nous estimons que les perturbations survenues dans les sites sidérurgiques ukrainiens ont un impact positif sur les prix de l'acier en Europe", estiment les analystes de JP Morgan, qui jugent que la baisse des importations en provenance d'Ukraine pourrait aggraver le déséquilibre de l'offre en Europe et favoriser une tendance à la hausse des prix.

ArcelorMittal précise verser plus de 700 millions de dollars à sa filiale ukrainienne pour assurer la continuité des activités.

À la Bourse de Paris, vers 08h40 GMT, le titre progressait de 1,8% à 63,16 euros, contre un gain de 0,3% pour le CAC 40

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(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)