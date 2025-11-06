ArcelorMittal positive pour 2026 malgré des conditions de marché difficiles

(AOF) - ArcelorMittal (+5,94%, à 34,42 euros) occupe à la fois la première place du CAC 40 et de l'AEX 25. Le titre du groupe sidérurgique bondit ce jeudi après la publication de résultats du troisième trimestre supérieurs aux attentes et l'annonce de perspectives favorables pour l'année 2026. Oddo BHF qualifie cette performance trimestrielle de bonne qualité, soulignant que l'Ebitda ressort à 1,51 milliard de dollars, soit 3% de plus que le consensus. Toutefois, il est en repli de 19% par rapport au trimestre précédent en raison de la baisse saisonnière des expéditions d'acier en Europe.

Le recul de l'Ebitda s'explique aussi par la baisse des prix de l'acier au Brésil et le repli des volumes d'expédition de minerai de fer dans le segment Minier (normalisation après des expéditions exceptionnellement élevées au trimestre précédent). Ces baisses sont partiellement compensées par une bonne activité en Amérique du Nord.

Le broker note que les résultats du groupe sidérurgique sont supérieurs aux attentes, dans cette région où le groupe a pu compenser la hausse des droits de douane américains (passés de 25% à 50% en juin) par des volumes et des ventes supérieurs aux prévisions.

Le chiffre d'affaires s'élève sur ce troisième trimestre à 15,65 milliards de dollars, contre des attentes de 15,39 milliards de dollars. En glissement trimestriel, il recule de 1,7% principalement en raison d'une baisse saisonnière des expéditions.

Le résultat d'exploitation atteint les 544 millions de dollars au troisième trimestre 2025. Il est très inférieur à celui du deuxième trimestre 2025 : 1,9 milliard de dollars.

Sur ce troisième trimestre, le bénéfice net attribuable a lui lourdement chuté de 79% d'un trimestre à l'autre, pour s'élever à 377 millions de dollars. Par action, il ressort à 0,50 dollar, contre 2,35 dollars au deuxième trimestre.

Sur cette période, le free cash flow est négatif à 538 millions de dollars, contre un positif à 514 millions de dollars au trimestre précédent.

Si en glissement trimestriel la performance déçoit, ArcelorMittal révèle avoir généré un flux de trésorerie investissable de 1,5 milliard de dollars au cours des 12 derniers mois. Sur cette même période, la société a dépensé 1,2 milliard de dollars dans des projets d'investissements stratégiques visant à améliorer la capacité d'Ebitda à long terme. Elle a reversé 800 millions de dollars aux actionnaires sous forme de dividendes/rachats d'actions et a consacré 200 millions de dollars à des fusions-acquisitions.

"La société a enregistré des résultats solides au cours d'un trimestre généralement marqué par une faiblesse saisonnière", a réagi Aditya Mittal, CEO d'ArcelorMittal.

Le dirigeant affirme que "la vigueur sous-jacente de l'activité est à nouveau mise en évidence par les marges structurellement plus élevées réalisées au cours des neuf premiers mois de l'année".

Bien que les marchés soient difficiles et que les obstacles liés aux droits de douane persistent, il observe des signes de stabilisation et se montre optimiste quant aux perspectives de l'activité de son entreprise en 2026, une année où elle bénéficiera de politiques industrielles plus favorables sur les marchés clés.

ArcelorMittal se targue de sa solide situation financière

Côté perspectives toujours, le producteur d'acier explique que "sa solide situation financière (perspectives positives en matière de flux de trésorerie disponibles pour 2025 et au-delà) permet de financer ses projets de croissance organique afin de soutenir sa future rentabilité et les flux de trésorerie disponibles pour investissement".

Ainsi, ses projets de croissance stratégique à haut rendement, liés à l'impact des récentes fusions-acquisitions, devraient augmenter le potentiel de l'Ebitda de 2,1 milliards de dollars y compris 700 millions de dollars et 800 millions de dollars respectivement en 2025 et 2026.

Au sujet des prévisions positives à moyen terme, Jefferies explique qu'ArcelorMittal est en bonne position pour profiter de la croissance de la demande à moyen/long terme, tirée par la transition énergétique et les infrastructures. De surcroît, la solidité financière soutient les investissements à haut rendement en cours (avec cet objectif de 2,1 milliards de dollars d'augmentation de l'Ebitda), avec des rendements constants pour les actionnaires grâce aux dividendes et aux rachats (réduction de 38% du nombre d'actions depuis 2020).

Points-clés

- Aciériste 1er mondial par la taille de son portefeuille, des mines de fer aux usines de transformation né de la fusion en 2007 du français Arcelor et de l’indien Mittal Steel ;

- Chiffre d’affaires de 62,4 Mds$ ;

- Contribution des 5 grandes activités à la rentabilité d’exploitation : 14% pour les mines, 25% pour les Etats-Unis, 24% pour le Brésil, 22% pour l’Europe et 11 % pour l‘Inde ;

- Ambition :

- reposant sur 4 forces : intégration de la chaîne de valeur, des mines et approvisionnements aux produits finaux, structure décentralisée, gestion active du portefeuille et solidité financière,

- visant l’élargissement du leadership mondial ;

- Capital contrôlé à hauteur de 33,8% par la famille Mittal, le fondateur Lakshmi Mittal présidant le conseil de 9 administrateurs et son fils Aditya Mittal assurant la direction générale.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- 4 grands objectifs : maintien de la compétitivité via la standardisation des process industriels, offre d’aciers de niche et de produits pour la transition énergétique, capitalisation sur les plateformes (Steligence, S-in Motion, Arthur, Dahiell…),

- réaction au marasme du marché européen : réductions de postes, fermeture de sites européens (7 en France), délocalisation en Inde avec triplement des capacités attendu en 2030,

- diversification prudente dans les produits finis avec l’achat de sites européens d’Italpannelli,

- innovation appuyée sur 12 centres de R&D et un portefeuille de près de 800 familles de brevets :

- Stratégie environnementale de neutralité totale en Europe en 2050 : objectif probablement à réviser :

- arrêt de la décarbonation des aciéristes français et allemands en raison de la moindre rentabilité de l’acier décarboné dans un contexte hautement concurrentiel,

- Croissance de l’actif de qualité en mines de fer -plus de 4 Mds de tonnes de réserves prouvées et probables et renforcement au Libéria où est visé un doublement des capacités ;

- Situation financière solide : ratio d’endettement de 18% sur 49 Mds$ de capitaux propres, dette nette de 5,1 Mds$, autofinancement opérationnel de 4,9 Mds$ et liquidités supérieures à 12 Mds$.

Défis

- Marchés contrastés au 2ème trimestre : Europe, (30% du bénéfice d’exploitation) portée par la hausse des prix de vente et les réductions de coûts, Amérique du nord (19%) impactée par une activité atone, par les droits de douane et des problèmes de production au Mexique ;

- Capacité à compenser par les prix de vente la hausse des tarifs douaniers américains sur l’acier, les 14 % de chiffre d’affaires réalisés aux Etats-Unis provenant des sites canadiens, brésiliens et mexicains, l’acquisition à 100 % depuis juin de l’aciériste Alabama Calvert apportant un avantage stratégique ;

- Différences de marge entre divisions, les mines et les activités sidérurgiques en Amérique du nord et au Brésil étant les plus rentables, loin devant les européennes ;

- Incertitudes sur le niveau futur des investissements (10 Mds€ initialement prévus dont 2,5 Mds€ pour les aciéristes allemands) dans la décarbonation de sites assorties d’offres d’acier vert ;

- Anticipations 2025 :

- hausse des investissements industriels entre 4,5 et 5 Mds$, essentiellement au Brésil et contribution élevée au bénéfice d’exploitation des projets récents aux Etats-Unis, Brésil, Inde et Libéria, ainsi que des acquisitions récentes, Vallourec (participation minoritaire) et Italpanelli ;

- Dividende 2024 en hausse à 0,55 $, après paiement de 2 acomptes en juin et décembre.