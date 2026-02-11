 Aller au contenu principal
ArcelorMittal : Jefferies passe à l'achat et relève son objectif de cours
information fournie par Zonebourse 11/02/2026 à 11:37

Jefferies relève sa recommandation à achat avec un objectif de cours rehaussé de 44 à 62 euros. Le bureau d'études justifie sa décision expliquant que "l'acier européen est en passe de bénéficier d'un Ebitda structurellement supérieur grâce au protectionnisme commercial.

Les débats entre investisseurs portent notamment sur la possibilité que l'acier suive la même trajectoire que le ciment et connaisse un re-rating (réévaluation boursière) sur plusieurs années (selon la thèse : "l'acier est le nouveau ciment").

Jefferies met en avant la progression de l'Ebitda en Europe : son estimation de 11,7 MdsUSD pour 2027 est supérieure de 15% au consensus (10,1 MdsUSD). Le broker anticipe une hausse des prix de l'acier jusqu'en 2027.

En outre, pour Jefferies, ArcelorMittal sera l'un des principaux bénéficiaires en tant que leader de l'acier dans l'UE (35-40% de parts de marché). Le groupe sidérurgique "dispose de capacités inactives mobilisables rapidement sans investissements majeurs (capex), via l'amélioration des taux d'utilisation des usines existantes et la remise en service des unités à l'arrêt à mesure que la demande repart".

Le bureau d'études poursuit en précisant que "sa stratégie s'appuie également sur le démarrage d'un nouveau four à arc électrique (EAF) de 1 million de tonnes en 2026, ainsi que sur l'importation de brames (produits semi-finis en acier de forme parallélépipédique) depuis le Brésil pour être relaminées en Europe.

Globalement, ArcelorMittal prévoit de maintenir sa part de marché, ce qui implique une hausse de 3 à 4 millions de tonnes de ses volumes en Europe à moyen terme (soit une augmentation de plus de 10% par rapport aux 29 millions de tonnes prévus en 2025).

Valeurs associées

ARCELORMITTAL
54,5000 EUR Euronext Amsterdam +3,30%
