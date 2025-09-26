 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Arcelormittal : 'gap' haussier au-dessus des 30,7E
information fournie par Zonebourse 26/09/2025 à 11:05

Arcelormittal ouvre un 'gap' haussier au-dessus des 30,7E, ce qui met fin au risque de triple-top sous 30/30,30E (ex-record de la mi-janvier puis mi-mai 2018) mais le potentiel reste pour l'instant limité par la présence de la forte résistance des 32,17E (record annuel) du 6 mars dernier, niveau très proche des 32,98E, le record historique du 14 janvier 2022

Valeurs associées

ARCELORMITTAL
31,1600 EUR Euronext Amsterdam +1,70%
