ArcelorMittal finalise la vente de sa filiale au Kazakhstan

ArcelorMittal SA MT.LU :
* A FINALISÉ LA VENTE D'ARCELORMITTAL TEMIRTAU, SON ACTIVITÉ SIDÉRURGIQUE ET MINIÈRE AU KAZAKHSTAN, AU QAZAQSTAN INVESTMENT CORPORATION
* A REÇU UNE CONTREPARTIE DE 286 MILLIONS DE DOLLARS ET 250 MILLIONS DE DOLLARS SUPPLÉMENTAIRES À TITRE DE REMBOURSEMENT DE DETTES INTRAGROUPES
* RECEVRA ÉGALEMENT UN PAIEMENT SUPPLÉMENTAIRE GARANTI PAR LE FONDS SOUVERAIN DE 450 MILLIONS DE DOLLARS, VERSÉ EN QUATRE TRANCHES ANNUELLES ÉGALES, EN REMBOURSEMENT D'UN PRÊT INTRAGROUPE
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(Rédaction de Gdansk)
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