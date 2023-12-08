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ArcelorMittal finalise la vente de sa filiale au Kazakhstan
information fournie par Reuters08/12/2023 à 08:48

ArcelorMittal SA MT.LU :

* A FINALISÉ LA VENTE D'ARCELORMITTAL TEMIRTAU, SON ACTIVITÉ SIDÉRURGIQUE ET MINIÈRE AU KAZAKHSTAN, AU QAZAQSTAN INVESTMENT CORPORATION

* A REÇU UNE CONTREPARTIE DE 286 MILLIONS DE DOLLARS ET 250 MILLIONS DE DOLLARS SUPPLÉMENTAIRES À TITRE DE REMBOURSEMENT DE DETTES INTRAGROUPES

* RECEVRA ÉGALEMENT UN PAIEMENT SUPPLÉMENTAIRE GARANTI PAR LE FONDS SOUVERAIN DE 450 MILLIONS DE DOLLARS, VERSÉ EN QUATRE TRANCHES ANNUELLES ÉGALES, EN REMBOURSEMENT D'UN PRÊT INTRAGROUPE

Pour plus de détails, cliquez sur MT.LU

(Rédaction de Gdansk)

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