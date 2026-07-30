ArcelorMittal: Ebitda légèrement au-dessus des attentes au T2

Le logo du sidérurgiste ArcelorMittal près de Paris

‌ArcelorMittal a ​fait état jeudi d'un Ebitda légèrement ​au-dessus des attentes ​au deuxième ⁠trimestre de ‌son exercice et a confirmé ​ses ‌objectifs pour 2026 ⁠et au-delà.

Le géant de la ⁠sidérurgie ‌a affiché un ⁠Ebitda ‌de 2,06 ⁠milliards d'euros sur ⁠la période, ‌alors que les ​analystes ‌tablaient sur 2,04 milliards ​d'euros, selon un ⁠consensus partagé par le groupe.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin ​Turpin)