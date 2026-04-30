ArcelorMittal-Ebitda +5,4% au T1, porté par l’Amérique du Nord

ArcelorMittal MT.AS a fait état jeudi d’un Ebitda en hausse de 5,4% au premier trimestre par rapport au trimestre précédent, supérieur aux attentes, principalement porté par l’amélioration des performances du segment Amérique du Nord.

Le deuxième sidérurgiste mondial a enregistré, sur la période de janvier à mars, un Ebitda de 1,68 milliard de dollars (1,44 milliard d'euros), alors que les analystes attendaient 1,66 milliard, selon un consensus fourni par le groupe.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)