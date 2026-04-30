 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

ArcelorMittal-Ebitda +5,4% au T1, porté par l’Amérique du Nord
information fournie par Reuters 30/04/2026 à 07:15

ArcelorMittal MT.AS a fait état jeudi d’un Ebitda en hausse de 5,4% au premier trimestre par rapport au trimestre précédent, supérieur aux attentes, principalement porté par l’amélioration des performances du segment Amérique du Nord.

Le deuxième sidérurgiste mondial a enregistré, sur la période de janvier à mars, un Ebitda de 1,68 milliard de dollars (1,44 milliard d'euros), alors que les analystes attendaient 1,66 milliard, selon un consensus fourni par le groupe.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

ARCELORMITTAL
49,240 EUR Euronext Amsterdam +0,55%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank