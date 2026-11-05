ArcelorMittal dur comme le fer, Maersk coule

(Zonebourse.com) - JCDecaux grimpe porté par le digital lors de la Coupe du monde, ArcelorMittal accélère grâce à la reprise de l'activité européenne tandis que Legrand profite de la forte demande des centres de données avec des résultats au-dessus des attentes. Rheinmetall abaisse ses objectifs annuels et se voit sanctionné. Maersk déçoit après avoir publié des résultats solides mais qui restent en dessous du consensus.

Actions en hausse

JCDecaux ( 6,3%) : le numéro un mondial de la communication extérieure affiche une croissance organique de 6,6% au troisième trimestre, supérieure à son objectif d'environ 5%, portée par le digital et la Coupe du monde. AlphaValue maintient sa recommandation "accumuler" et relève son objectif de cours de 27,7 à 29,4 EUR.

ArcelorMittal ( 5,7%) : le deuxième sidérurgiste mondial publie un EBITDA trimestriel de 2,02 MdsUSD, contre 1,97 MdUSD attendu, grâce à la reprise de l'activité européenne. La perte nette liée à l'arrêt du site ukrainien de Kryvyï Rig ne ternit pas les perspectives du groupe.

BT Group ( 5,9%) : l'opérateur britannique de télécommunications enregistre un bénéfice semestriel de 809 MGBP, contre 651 MGBP un an auparavant, pour un chiffre d'affaires de 8,75 MdsGBP. Le groupe annonce également le versement d'un dividende intérimaire.

Legrand ( 5,2%) : l'équipementier électrique français profite de la forte demande des centres de données, qui porte ses résultats trimestriels au-delà des attentes. Il relève pour la deuxième fois ses objectifs 2026 et vise désormais une croissance des ventes de 20% à 22%, dont 11% à 13% en organique.

Bouygues ( 3,8%) : le groupe de construction et de télécommunications dépasse les attentes sur neuf mois, avec un résultat opérationnel courant des activités (ROCA) de 1,86 MdEUR et un retour à la croissance au troisième trimestre. Il prévoit désormais une "légère hausse" de son ROCA annuel, contre une stabilité auparavant.

Diageo ( 3,1%) : le propriétaire de Guinness et Johnnie Walker rassure avec une croissance organique de ses ventes de 0,6% hors East African Breweries Limited (EABL) au premier trimestre, contre un recul de 0,4% anticipé. En Amérique du Nord, la baisse se limite à 3,6%, nettement moins que les 6,7% redoutés.

Actions en baisse

Rheinmetall (-17,5%) : le groupe allemand de défense plonge après avoir abaissé ses objectifs annuels, visant désormais environ 13,2 MdsEUR de chiffre d'affaires et une marge de 18,5%, en raison de reports de projets. JPMorgan réduit son objectif de cours de 1 350 à 1 150 EUR, tout en conservant sa recommandation "neutre".

Aker BP (-11,3%) : le producteur norvégien d'hydrocarbures souffre du désengagement partiel de BP, qui cède 5% de son capital à travers un placement accéléré de 31,6 millions d'actions à 311 NOK. L'opération, d'un montant de 9,83 MdsNOK, ramène la participation du groupe britannique de 15,9% à 10,9%.

Maersk (-9,9%) : le transporteur maritime danois prend l'eau malgré le relèvement de ses prévisions annuelles. Son EBITDA trimestriel ressort 14% sous le consensus, pénalisé par des volumes inférieurs aux attentes et la hausse des coûts unitaires dans la division Ocean. Le groupe vise désormais un EBITDA annuel de 14 à 14,5 MdsUSD, une révision jugée insuffisante par des investisseurs qui avaient déjà intégré la hausse des taux de fret.

Equinor (-3,5%) : la compagnie pétrolière norvégienne recule après l'arrêt de sa plateforme Visund, en mer du Nord, à la suite d'un incendie dans un système électrique. La reprise de la production dépend de l'achèvement des réparations, sans calendrier annoncé.

Commerzbank (-2,4%) : la deuxième banque cotée d'Allemagne cède du terrain malgré un bénéfice net trimestriel record de 859 MEUR, légèrement inférieur aux 862 MEUR attendus. Les revenus déçoivent également, à 3,20 MdsEUR contre un consensus de 3,30 MdsEUR.

Auto Trader (-1,1%) : la plateforme britannique de vente automobile pâtit d'un recul de ses performances semestrielles. Le chiffre d'affaires diminue à 313,4 MGBP, contre 317,7 MGBP un an plus tôt, tandis que le bénéfice attribuable passe de 150,9 à 143,6 MGBP.

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