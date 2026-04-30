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ArcelorMittal dépasse les attentes au T1 avec la hausse des prix de l’acier
information fournie par Reuters 30/04/2026 à 07:51

(Actualisé avec détails)

ArcelorMittal MT.AS a fait état jeudi d’un Ebitda en hausse de 5,4% sur un an au premier trimestre, dépassant les attentes avec la hausse des prix de l’acier et l’amélioration des performances du segment Amérique du Nord.

Le deuxième sidérurgiste mondial a enregistré sur janvier-mars, un Ebitda de 1,68 milliard de dollars (1,44 milliard d'euros), alors que les analystes attendaient 1,66 milliard, selon un consensus fourni par le groupe.

D'après le directeur général Aditya Mittal, les fondamentaux de l’activité se sont améliorés au cours des trois derniers mois, portés en particulier par une réinitialisation structurelle favorable de l’environnement politique européen.

Après plusieurs années de prix bas, la mise en place du mécanisme européen d’ajustement carbone aux frontières (CBAM) et une nouvelle politique commerciale visant à réduire de moitié les importations dans l’Union européenne - dont l’entrée en vigueur est prévue en juillet - figurent parmi les facteurs ayant contribué à une hausse d’environ 22% des prix européens du laminé à chaud .EHRc1 au cours des six derniers mois.

La baisse des importations entraînera une augmentation du taux d’utilisation des capacités, permettant de rétablir la rentabilité et les rendements du capital à des niveaux sains et durables, a indiqué ArcelorMittal.

Si la demande reste inférieure aux niveaux de 2022, le secteur devrait s’engager sur la voie de la reprise, les prix de l’acier dans l’Union européenne ayant augmenté plus rapidement que prévu ces derniers mois, sous l’effet des mesures de sauvegarde européennes et de la hausse des coûts de l’énergie.

(Rédigé par Elena Smirnova et Javi West Larrañaga, édité par Augustin Turpin)

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