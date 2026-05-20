 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Arcelormittal : bondit de 4% vers 53,5E, retracement des 57E en vue ?
information fournie par Zonebourse 20/05/2026 à 14:56

Après l'annonce de la cession de 10% de sa participation dans Vallourec, Arcelormittal bondit de 4% vers 53,5E et retrouve le chemin des sommets : le prochain objectif se situe vers 55E (testé le 14 mai) et Arcelor pourrait enchainer avec le retracement du zénith des 57E testé le 25 février.

Valeurs associées

ARCELORMITTAL
53,2200 EUR Euronext Amsterdam +3,82%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 051,01 +0,87%
Pétrole Brent
108,94 -1,79%
SOITEC
157,15 +9,78%
NANOBIOTIX
37,44 -2,70%
TOTALENERGIES
80,69 +1,13%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank