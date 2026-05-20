Arcelormittal : bondit de 4% vers 53,5E, retracement des 57E en vue ?

Après l'annonce de la cession de 10% de sa participation dans Vallourec, Arcelormittal bondit de 4% vers 53,5E et retrouve le chemin des sommets : le prochain objectif se situe vers 55E (testé le 14 mai) et Arcelor pourrait enchainer avec le retracement du zénith des 57E testé le 25 février.
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