Arcellx monte en flèche après l'accord de Gilead pour une acquisition d'un montant maximal de 7,8 milliards de dollars

(Mises à jour)

23 février - ** Les actions du développeur de thérapies anticancéreuses Arcellx ACLX.O font un bond de 77,5 % à 113,78 $ avant la mise sur le marché

** Gilead Sciences GILD.O déclare qu'elle achètera ACLX pour une valeur implicite de 7,8 milliards de dollars

** L'offre comprend 115 $ par action en espèces et un droit de valeur conditionnelle de 5 $ par action

** Les actions de GILD ont baissé de 1,1 % avant la mise sur le marché

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action ACLX a chuté de 1,7 % depuis le début de l'année