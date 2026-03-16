Aramis : pulvérise le plancher des 3,78E, s'enfonce sous 3,70E
information fournie par Zonebourse 16/03/2026 à 14:46
Le titre ressort par le bas du corridor 3,75/4,00E ce qui libère mécaniquement un nouveau potentiel de baisse jusque vers 3,50E (rappel, le titre a inscrit un plus bas intraday de 3,64E le 2 mars et devrait retracer ce niveau de façon imminente).
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