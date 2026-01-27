 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Aramis Group voit son chiffre d'affaires trimestriel reculer de 4,8%
information fournie par Zonebourse 27/01/2026 à 18:02

Au premier trimestre de son exercice 2026, clos le 30 septembre 2025, Aramis Group a généré des revenus de 550,4 millions d'euros, en baisse de 4,8% par rapport à la même période un an plus tôt.

Le leader européen de la vente en ligne de voitures d'occasion aux particuliers a vu le volume de véhicules vendus s'affaisser de 5,6%, avec des dynamiques hétérogènes selon les pays, mais en ligne avec un marché en décroissance de 6%.

Dans le détail, la France a surperformé le marché de 12 points, alors qu'au Royaume-Uni (-20,3%) et en Autriche (-35,4%), des pays dans lesquels a été engagés une transition managériale, les équipes se recentrent sur les fondamentaux.

Aramis Group a confirmé ses objectifs annuels : un volume de véhicules B2C vendus d'au moins 115 000 unités (28 879 unités au premier trimestre) et un Ebitda ajusté d'au moins 55 millions d'euros.

Valeurs associées

ARAMIS GROUP
4,7700 EUR Euronext Paris +1,92%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank