Aramis Group voit son chiffre d'affaires trimestriel reculer de 4,8%
information fournie par Zonebourse 27/01/2026 à 18:02
Le leader européen de la vente en ligne de voitures d'occasion aux particuliers a vu le volume de véhicules vendus s'affaisser de 5,6%, avec des dynamiques hétérogènes selon les pays, mais en ligne avec un marché en décroissance de 6%.
Dans le détail, la France a surperformé le marché de 12 points, alors qu'au Royaume-Uni (-20,3%) et en Autriche (-35,4%), des pays dans lesquels a été engagés une transition managériale, les équipes se recentrent sur les fondamentaux.
Aramis Group a confirmé ses objectifs annuels : un volume de véhicules B2C vendus d'au moins 115 000 unités (28 879 unités au premier trimestre) et un Ebitda ajusté d'au moins 55 millions d'euros.
Valeurs associées
|4,7700 EUR
|Euronext Paris
|+1,92%
