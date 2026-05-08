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Aramis : grand écart intraday 3,70/4,00E
information fournie par Zonebourse 08/05/2026 à 12:34

Aramis réalise un grand écart intraday 3,70/4,00E : le titre a re-testé le plancher des 16 et 18 mars puis 27 et 30 mars.
Aramis reste prisonnier d'un corridor 4,1/3,7E depuis le 25 février : en cas de sortie par le haut ou par le bas, les objectifs sont respectivement 4,50 ou 3,3E (ex plancher du 14 mars au 17 avril 2024).

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