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Aptevo Therapeutics publie les premiers résultats d'un traitement contre le cancer du sang ; son cours de bourse recule
information fournie par Reuters 03/09/2026 à 15:11
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 septembre - ** Le titre du développeur de médicaments Aptevo Therapeutics recule de 21,2 % à 2,05 dollars en pré-ouverture

** La société indique que son traitement expérimental contre la leucémie, le mipletamig, a atteint un taux de bénéfice clinique de 93 % chez les patients atteints de leucémie myéloïde aiguë de première ligne (LMA) présentant des mutations du gène TP53, une population de patients difficiles à traiter, dans le cadre d’un essai clinique de phase précoce à intermédiaire

** Sur les 14 patients atteints de LAM présentant des mutations du gène TP53 et évaluables, traités par le mipletamig en association avec le vénétoclax et l’azacitidine, 13 ont bénéficié d’un bénéfice clinique

** Onze patients, soit 79 %, ont obtenu une rémission complète ou une rémission complète avec récupération hématologique incomplète, dont neuf rémissions complètes

** La LMA présentant une mutation du gène TP53 est associée à de mauvais résultats et à des taux de réponse inférieurs à ceux observés pour d’autres formes de cancer du sang

** L’année dernière, Aptevo avait fait état d’un taux de rémission de 100 % dans une cohorte antérieure de l’essai

** Aptevo prévoit d’achever la partie de l’étude consacrée à l’optimisation de la dose d’ici la fin de l’année et prévoit des discussions réglementaires au premier semestre 2027

** À la clôture d’hier, le titre affichait une baisse de 72,4 % depuis le début de l’année

Valeurs associées

APTEVO THERPTCS
2,1000 USD NASDAQ -19,23%
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