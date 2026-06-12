Après une introduction en bourse record, SpaceX, la société de Musk, s'apprête à affronter un nouveau défi lors de ses débuts sur le marché

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* SpaceX s'apprête à faire son entrée au Nasdaq après une introduction en bourse de 75 milliards de dollars qui a battu le record établi par Saudi Aramco en 2019

* L'introduction en bourse valorise SpaceX à 1.770 milliards de dollars; certains s'inquiètent de cette valorisation élevée

* Cette entrée en bourse devrait servir de test d'appétit avant les introductions en bourse très attendues d'OpenAI et d'Anthropic

(Ajout des commentaires d'analystes aux paragraphes 3 et 5, et des commentaires tirés de l'interview de la directrice des opérations, Mme Shotwell, au paragraphe 12) par Manya Saini, Echo Wang et Niket Nishant

SpaceX SPCX.O devrait faire son entrée au Nasdaq vendredi après que les investisseurs ont injecté 75 milliards de dollars dans la plus grande introduction en bourse de l'histoire, pariant que les ambitions ambitieuses d'Elon Musk dans les domaines de l'espace, des communications et de l'IA peuvent justifier une valorisation de 1.770 milliards de dollars.

Cette introduction en bourse historique a consolidé le statut de Musk en tant que premier « trillionnaire » de l'histoire et propulsé SpaceX au rang des entreprises les plus valorisées au monde — même si la société a enregistré une perte de près de 5 milliards de dollars l'année dernière et n'a généré qu'une fraction des revenus des géants technologiques de valeur similaire.

«Les investisseurs passeront des années à débattre pour savoir si le prix de l'introduction en bourse était trop élevé ou trop bas. Je m'attends à une forte volatilité au cours des prochains mois », a déclaré Mike Alves, fondateur du VIDA Vision Fund, un investisseur dans SpaceX.

La performance de l'action constituera également un test pour ce qu'on appelle la « prime Musk » , qui a été le moteur de la valorisation de Tesla ( TSLA.O ) à plus de 1.000 milliards de dollars,bien qu'elle ait été mise sous pression pendant que Musk jouait un rôle actif au sein de l'administrationdu président Donald Trump .

« Il faut remonter 100 ans en arrière pour trouver des entrepreneurs comparables. C’est un visionnaire à part, et il met ses projets en œuvre avec une efficacité redoutable », a déclaré Joel Shulman, directeur général d’ERShares, qui gère un ETF exposé à SpaceX.

SpaceX étant largement considéré comme un galop d'essai pour une nouvelle génération de méga-introductions en bourse, les acteurs du marché seront également à l'affût de signaux sur l'appétit des investisseurs avant les introductions en bourse à venir des poids lourds de l'IA, Anthropic et OpenAI.

Les bourses et les souscripteurs sont sous pression pour démontrer qu’ils sont capables de gérer les volumes d’ordres exceptionnels liés à cette introduction en bourse et d’éviter que ne se reproduisent les défaillances techniques qui ont entaché les débuts de Meta en 2012.

Les actions ne devraient pas être négociées avant le milieu de la journée de bourse, car la bourse recueille les ordres d’achat et de vente et les souscripteurs retardent la transaction jusqu’à ce que l’offre et la demande soient équilibrées . SpaceX a fixé le prix de l’introduction en bourse à 135 dollars par action et a vendu 555,56 millions d’actions.

Cette introduction en bourse record est l'aboutissement des ambitions de longue date de Musk dans les domaines de l'espace et de la technologie, et s'est distinguée en réécrivant les règles de Wall Street en matière d'introductions en bourse et en attirant des légions d'investisseurs particuliers sur le marché.

LA PLUS GRANDE INTRODUCTION EN BOURSE AU MONDE

Avec 75 milliards de dollars, le produit de l'opération a plus que doublé celui de l'introduction en bourse record de Saudi Aramco en 2019. Elle devrait faire de SpaceX la première entreprise américaine à atteindre une valorisation de 1.000 milliards de dollars lors de son entrée en bourse et la septième plus grande entreprise américaine en termes de capitalisation boursière.

«Elon plaisante en disant que nous réalisons l'impossible, mais que nous le faisons avec du retard », a déclaré Gwynne Shotwell, directrice des opérations de SpaceX, lors d'une interview accordée à CNBC.

La valorisation pourrait encore augmenter si les souscripteurs exerçaient leur droit de vendre des actions supplémentaires, une décision généralement prise dans les 30 jours suivant l'offre.

Bien que SpaceX doive peut-être attendre son entrée dans l'indice S&P 500 .SPX , son inclusion prévue en procédure accélérée dans le Nasdaq 100 en fera bientôt un titre majeur pour les fonds passifs et les ETF qui suivent cet indice, créant ainsi une nouvelle source de demande pour ses actions.

Il faudra environ un mois avant qu'elle ne soit ajoutée à cet indice en vertu des nouvelles règles d'entrée rapide du Nasdaq, contrairement à un délai d'attente habituel pouvant aller jusqu'à un an.

Certains analystes s'attendent à ce que l'entrée en bourse de SpaceX déclenche un remaniement des portefeuilles des investisseurs, créant une pression à la vente sur d'autres poids lourds de la technologie à mesure que les fonds se tournent vers ce titre.

UNE OPPORTUNITÉ DE MARCHÉ DE 28.500 MILLIARDS DE DOLLARS

Malgré tout l'enthousiasme suscité par l'introduction en bourse, déterminer la valeur réelle de SpaceX reste un exercice d'évaluation difficile .

SpaceX a déclaré que son potentiel de marché s'élevait à 28.500 milliards de dollars, un chiffre qu'elle a qualifié de « le plus important de l'histoire de l'humanité ». Grâce à sa position de leader dans le secteur spatial – l'entreprise affirme que ses opérations représentent plus des quatre cinquièmes de la masse mise en orbite au cours des trois dernières années – et aux revenus générés par Starlink, certains investisseurs ont estimé qu'elle disposait d'une base solide sur laquelle s'appuyer.

John Belton, gestionnaire de portefeuille chez Gabelli Funds, a déclaré que la meilleure comparaison avec SpaceX était l'entreprise de véhicules électriques de Musk, Tesla, car chacune dispose d'une activité bien établie et d'« une opportunité ambitieuse à l'horizon ».

« Pour Tesla, il s'agit de domaines tels que la robotique humanoïde et d'autres applications futures. Pour SpaceX, c'est le secteur de l'IA », a-t-il déclaré.

Parmi les obstacles à sa valorisation colossale figurent les efforts déployés par des concurrents tels que Blue Origin, la société de Jeff Bezos, pour accélérer la commercialisation de l’espace et décrocher des contrats gouvernementaux dans le but de conquérir de nouveaux marchés au-delà de la Terre. Les analystes de Morningstar ont déclaré au début du mois que la société était plus justement valorisée à environ 780 milliards de dollars , soit moins de la moitié de sa capitalisation boursière à l’ouverture.

« Ce n’est pas un titre que l’on achète sur la base des fondamentaux. Pour moi, l’analogie est avec Amazon. C’était une entreprise qui a changé notre façon de vivre », a déclaré Nancy Tengler, directeur général et directrice des investissements chez Laffer Tengler Investments. « Si l’action chute à 100 dollars, ce n’est pas idéal, mais cela ne changerait pas notre vision à long terme. Nous voulons y participer. »

Les actions des entreprises spatiales ont progressé en pré-ouverture, Intuitive Machines LUNR.O , Planet Labs PL.N et Satellogic SATL.O affichant des hausses comprises entre 3,3% et 4,5%.