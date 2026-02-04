 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Après une année 2025 "record", Santander va acquérir la banque américaine Webster Bank pour plus de 10 mds EUR
information fournie par Boursorama avec AFP 04/02/2026 à 08:18

( AFP / GABRIEL BOUYS )

( AFP / GABRIEL BOUYS )

Après un bénéfice net "record" en 2025, le géant bancaire espagnol Banco Santander a annoncé mardi "avoir conclu un accord en vue d'acquérir" son homologue américaine Webster Bank pour environ 10,3 milliards d'euros, une opération "stratégique" pour renforcer sa position sur le marché américain.

Cette acquisition inattendue, "équivalente à environ 4% des actifs de Santander", "donnera naissance à une banque plus solide et plus compétitive pour les clients", s'est félicité le groupe bancaire espagnol dans un communiqué publié dans la soirée.

L'achat de Webster Bank, banque fondée en 1935, "accroît de manière significative la taille de Santander, sa base de dépôts et ses capacités aux États-Unis", a ajouté l'établissement bancaire espagnol, qui compte environ 200.000 employés et 180 millions de clients dans le monde.

"C'est une étape enthousiasmante", s'est réjoui pour sa part sa présidente, Ana Botín, citée dans le communiqué, évoquant une opération "stratégique" pour se renforcer et se développer sur le marché américain.

La dirigeante de Santander, dont la banque fait figure de poids lourd en Europe aux côtés notamment de BNP Paribas, a assuré que ce rachat allait "développer les produits, la technologie et les capacités que nous pouvons offrir, avec de vraies opportunités de revenus".

De son côté, le directeur actuel de Webster Bank, John Ciulla, a affirmé dans le communiqué que l'acquisition par la grande banque espagnole allait donner "des capacités élargies et de nouvelles opportunités de croissance" à son entreprise.

Les deux banques n'ont pas précisé à ce stade quand l'opération financière serait finalisée.

En attendant, "Santander et Webster continueront à fonctionner comme deux entreprises distinctes, et il n'y aura aucun changement concernant les comptes clients Santander ou Webster, l'accès aux agences ou les services au quotidien", a indiqué le géant espagnol.

- Première place confortée -

L'annonce de cette acquisition est intervenue quelques minutes avant la publication des résultats annuels "records" de Santander, actuellement valorisée à plus de 130 milliards d'euros, qui conforte ainsi sa place de premier établissement bancaire d'Espagne.

Avec 14,1 milliards d'euros de bénéfice net en 2025, le groupe a signé "une quatrième année consécutive record", en hausse de 12% par rapport à 2024.

L'année passée a pourtant été marquée pour Santander par le feuilleton de l'OPA hostile de sa grande concurrente, BBVA, sur Sabadell, quatrième banque espagnole.

Mais la menace de la possible émergence d'un autre mastodonte bancaire en Espagne s'est dissipée en octobre, après des mois de tractations politico-économiques, quand cette opération très médiatisée a échoué, poussant BBVA à abandonner ce méga-projet qui n'était pas vu d'un bon oeil par le gouvernement de gauche du Premier ministre Pedro Sánchez.

C'était dans ce contexte incertain que le groupe fondé en 1857 à Santander, dans le nord de l'Espagne, avait d'ailleurs annoncé en juillet une première acquisition d'ampleur, celle de TSB, filiale de Sabadell, pour 3,1 milliards d'euros, dans l'idée notamment de compliquer la tâche de BBVA dans son OPA, mais aussi dans le but de l'intégrer à Santander UK.

Vendredi dernier, la banque a d'ailleurs nommé un nouveau directeur pour sa filiale au Royaume-Uni, Mahesh Aditya, dont la principale mission sera précisément de gérer "l'intégration de TSB".

Fusions / Acquisitions
Résultats d'entreprise

Valeurs associées

BANCO SANTANDER
9,0420 EUR Sibe +1,69%
BANCO SANTANDER
11,0820 EUR Sibe 0,00%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les logos de Zurich Insurance et de Beazley
    Zurich Insurance propose de racheter Beazley pour environ €9,28 mds
    information fournie par Reuters 04.02.2026 09:00 

    L'assureur spécialisé britannique Beazley a conclu un ‍accord sur les conditions d'une offre de rachat améliorée de 8 ‌milliards de livres sterling (9,28 milliards d'euros) de Zurich Insurance Group, ​ont annoncé mercredi les deux ⁠sociétés. En janvier, Beazley ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
    information fournie par Reuters 04.02.2026 08:59 

    (Actualisé avec Novartis) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de ... Lire la suite

  • Illustration du logo Henkel
    Wendel va céder sa participation dans Stahl à Henkel pour environ 1,2 milliard d'euros
    information fournie par Reuters 04.02.2026 08:57 

    ‍Wendel a annoncé mercredi ‌avoir signé un ​accord en ⁠vue de céder ⁠sa ‍participation majoritaire ⁠de 68,5% dans ​Stahl Holdings à ⁠Henkel, ​pour un produit ​net ​de ​cession estimé ⁠à 1,2 milliard ‌d'euros. (Rédigé par Augustin Turpin, édité par Blandine ‌Hénault) ... Lire la suite

  • Un logo de Nexans est visible sur un câble F/UTP, lors du salon Rexel Expo, au parc des expositions de la Porte de Versailles
    Nexans signe un contrat de 600 millions d'euros avec Enedis
    information fournie par Reuters 04.02.2026 08:56 

    Nexans a annoncé ‍mercredi la signature d'un contrat-cadre avec le ‌gestionnaire du réseau de distribution d'électricité français ​Enedis, qui porte ⁠sur la fourniture de câbles moyenne ⁠tension ‍pour un montant ⁠total de 600 millions d'euros. "D'une durée totale ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank