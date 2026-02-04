Après une année 2025 "record", Santander va acquérir la banque américaine Webster Bank pour plus de 10 mds EUR

( AFP / GABRIEL BOUYS )

Après un bénéfice net "record" en 2025, le géant bancaire espagnol Banco Santander a annoncé mardi "avoir conclu un accord en vue d'acquérir" son homologue américaine Webster Bank pour environ 10,3 milliards d'euros, une opération "stratégique" pour renforcer sa position sur le marché américain.

Cette acquisition inattendue, "équivalente à environ 4% des actifs de Santander", "donnera naissance à une banque plus solide et plus compétitive pour les clients", s'est félicité le groupe bancaire espagnol dans un communiqué publié dans la soirée.

L'achat de Webster Bank, banque fondée en 1935, "accroît de manière significative la taille de Santander, sa base de dépôts et ses capacités aux États-Unis", a ajouté l'établissement bancaire espagnol, qui compte environ 200.000 employés et 180 millions de clients dans le monde.

"C'est une étape enthousiasmante", s'est réjoui pour sa part sa présidente, Ana Botín, citée dans le communiqué, évoquant une opération "stratégique" pour se renforcer et se développer sur le marché américain.

La dirigeante de Santander, dont la banque fait figure de poids lourd en Europe aux côtés notamment de BNP Paribas, a assuré que ce rachat allait "développer les produits, la technologie et les capacités que nous pouvons offrir, avec de vraies opportunités de revenus".

De son côté, le directeur actuel de Webster Bank, John Ciulla, a affirmé dans le communiqué que l'acquisition par la grande banque espagnole allait donner "des capacités élargies et de nouvelles opportunités de croissance" à son entreprise.

Les deux banques n'ont pas précisé à ce stade quand l'opération financière serait finalisée.

En attendant, "Santander et Webster continueront à fonctionner comme deux entreprises distinctes, et il n'y aura aucun changement concernant les comptes clients Santander ou Webster, l'accès aux agences ou les services au quotidien", a indiqué le géant espagnol.

- Première place confortée -

L'annonce de cette acquisition est intervenue quelques minutes avant la publication des résultats annuels "records" de Santander, actuellement valorisée à plus de 130 milliards d'euros, qui conforte ainsi sa place de premier établissement bancaire d'Espagne.

Avec 14,1 milliards d'euros de bénéfice net en 2025, le groupe a signé "une quatrième année consécutive record", en hausse de 12% par rapport à 2024.

L'année passée a pourtant été marquée pour Santander par le feuilleton de l'OPA hostile de sa grande concurrente, BBVA, sur Sabadell, quatrième banque espagnole.

Mais la menace de la possible émergence d'un autre mastodonte bancaire en Espagne s'est dissipée en octobre, après des mois de tractations politico-économiques, quand cette opération très médiatisée a échoué, poussant BBVA à abandonner ce méga-projet qui n'était pas vu d'un bon oeil par le gouvernement de gauche du Premier ministre Pedro Sánchez.

C'était dans ce contexte incertain que le groupe fondé en 1857 à Santander, dans le nord de l'Espagne, avait d'ailleurs annoncé en juillet une première acquisition d'ampleur, celle de TSB, filiale de Sabadell, pour 3,1 milliards d'euros, dans l'idée notamment de compliquer la tâche de BBVA dans son OPA, mais aussi dans le but de l'intégrer à Santander UK.

Vendredi dernier, la banque a d'ailleurs nommé un nouveau directeur pour sa filiale au Royaume-Uni, Mahesh Aditya, dont la principale mission sera précisément de gérer "l'intégration de TSB".