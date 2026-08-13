Après trois ans de grève contre Tesla, un syndicat suédois jette l'éponge

( AFP / SERGEI GAPON )

Un syndicat suédois a annoncé jeudi mettre fin à près de trois ans de conflit avec Tesla, qui refuse de signer une convention collective, affirmant que le constructeur américain avait incité au départ, moyennant finances, tous les grévistes.

La grève a été lancée par le syndicat des métallurgistes IF Metall le 27 octobre 2023, quand les mécaniciens de dix ateliers de réparation ont débrayé pour protester contre le refus de Tesla de signer une convention collective.

"Nous pouvons constater que Tesla est tellement opposé aux conventions collectives qu'elle préfère payer le départ de salariés membres du syndicat plutôt que de leur offrir de bonnes conditions de travail", a déploré Simon Petersson, chargé des négociations chez IF Metall, cité dans un communiqué.

Selon le syndicat, la longue grève prendra fin le 19 août parce que le géant américain a indemnisé quelque 80 salariés pour qu'ils quittent l'entreprise, privant le mouvement social de tout effet.

Négociées par secteur, les conventions collectives conclues entre syndicats et employeurs constituent la base du modèle nordique du marché du travail.

Elles couvrent près de 90% de tous les salariés en Suède et garantissent les salaires et les conditions de travail.

La réponse de l'entreprise d'Elon Musk dans ce conflit est "sans précédent sur le marché du travail suédois, tout comme son recours systématique à des briseurs de grève", a ajouté M. Petersson.

"Elle a employé des méthodes bannies en Suède depuis les années 1930".

IF Metall a étendu à plusieurs reprises le débrayage à d'autres ateliers de réparation tiers qui entretiennent des modèles Tesla.

Le conflit s'est également propagé à près d'une douzaine de syndicats soucieux de protéger le modèle social suédois, et des grèves de solidarité se sont produites chez les postiers, les dockers et même dans des pays nordiques voisins.

Malgré la durée du conflit, aucun accord n'a pu être trouvé et en septembre 2025, le Bureau national de médiation suédois a mis fin à ses tentatives de médiation entre les parties.

Elon Musk rejette les appels à autoriser les plus de 100.000 employés de l'entreprise dans le monde à se syndiquer.

La filiale suédoise de Tesla a précédemment fait valoir que ses employés bénéficiaient d'"accords équivalents ou meilleurs" que ceux prévus par les conventions collectives.