 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Après ses trimestriels, Worldline grimpe dans les échanges post clôture
information fournie par Zonebourse 27/10/2026 à 18:30

Ajouter Boursorama à vos sources

Le spécialiste des paiements poursuit son redressement opérationnel, notamment porté par l'activité Services aux Commerçants. Son plan de transformation North Star 2030 progresse aussi, conformément aux attentes.

Worldline a publié un chiffre d'affaires de 946 millions d'euros au titre du troisième trimestre 2026, en hausse organique de 2,5% sur un an, à périmètre post-recentrage et taux de change constants.

Sur une base publiée, les revenus ont atteint 967 MEUR, en progression organique de 2%. Le chiffre d'affaires "net net", après déduction des frais versés aux réseaux de paiement et aux partenaires, a toutefois reculé de 1% en organique, à 701 MEUR sur le périmètre post-recentrage.

Dans le détail, les Services aux Commerçants ont enregistré une croissance organique de 4%, à 759 MEUR, avec un chiffre d'affaires "net net" stable pour la première fois depuis le deuxième trimestre 2024. Les Services Financiers ont, en revanche, accusé un recul organique de 3,3%, à 186 MEUR, pénalisés par des résiliations de contrats. Les prises de commandes de cette division ont néanmoins progressé de 91% depuis le début de l'année.

Le groupe souligne également les avancées de son plan North Star 2030, avec une amélioration de la satisfaction client, une réduction de l'attrition des commerçants et la poursuite de la rationalisation de ses plateformes.

"Le troisième trimestre confirme la poursuite des progrès de Worldline sur le plan opérationnel", a souligné Pierre-Antoine Vacheron, directeur général, estimant que le groupe restait en bonne voie pour atteindre ses objectifs annuels.

Pour 2026, Worldline confirme ses perspectives à savoir un chiffre d'affaires stable à légèrement positif, un excédent brut d'exploitation (EBE) ajusté compris entre 630 et 650 MEUR et un flux de trésorerie disponible négatif de 40 à 60 MEUR.

Le titre a conclu la séance sur un gain de 1,02%, à 10,27 euros et progresse de 3,45% dans les échanges post clôture.

Valeurs associées

WORLDLINE
10,274 EUR Euronext Paris +1,02%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Top 5 IA du 27/10/2026
    Top 5 IA du 27/10/2026
    information fournie par Libertify 28.10.2026 05:00 

    Au programme ce matin : AMD, Airbus, Boeing, Tesla, TotalEnergies. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité ... Lire la suite

  • Vue du logo de l'application Snapchat sur un téléphone, le 3 avril 2024 à Francfort-sur-le-Main en Allemagne ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )
    Réseaux sociaux et santé mentale : Snapchat face à un jury pour la première fois avec Instagram
    information fournie par AFP 28.10.2026 04:53 

    Pour la première fois, la messagerie Snapchat va devoir se défendre devant un jury populaire sur les accusations d'addiction chez les jeunes, avec Instagram (Meta), déjà condamné cette année, dans un nouveau procès test qui s'ouvre mercredi à Los Angeles. Dans ... Lire la suite

  • Le logo de SK hynix sur une usine du groupe à Icheon en Corée du Sud, le 29 juullet 2026. ( AFP / Jung Yeon-je )
    SK hynix : nouveau bond des bénéfices au troisième trimestre porté par l'IA
    information fournie par AFP 28.10.2026 04:19 

    Le géant sud-coréen des puces électroniques SK hynix a annoncé mercredi des bénéfices en forte hausse au troisième trimestre, portés par la demande explosive pour ses puces avancées pour l'IA, malgré des capacités de production contraintes. Le groupe, fournisseur ... Lire la suite

  • Flavio Bolsonaro participe à un rassemblement de campagne, le 14 octobre 2026 à Porto Alegre au Brésil ( AFP / SILVIO AVILA )
    Flavio Bolsonaro a fui le Brésil pour les États-Unis, selon des médias américains
    information fournie par AFP 28.10.2026 02:51 

    Le sénateur conservateur Flavio Bolsonaro a fui le Brésil pour les États-Unis après sa défaite à la présidentielle, ont rapporté mardi des médias américains, tandis que le gouvernement de Donald Trump a annoncé qu'il lui accorderait un visa. Le fils de l'ex-président ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
115,52 +1,16%
CAC 40
7 887,14 +0,51%
EUR/USD SPOT
1,11225 -0,07%
Or
4 042,39 -0,53%
TOTALENERGIES
83 -1,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank