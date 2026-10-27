Après ses trimestriels, Worldline grimpe dans les échanges post clôture

Le spécialiste des paiements poursuit son redressement opérationnel, notamment porté par l'activité Services aux Commerçants. Son plan de transformation North Star 2030 progresse aussi, conformément aux attentes.

Worldline a publié un chiffre d'affaires de 946 millions d'euros au titre du troisième trimestre 2026, en hausse organique de 2,5% sur un an, à périmètre post-recentrage et taux de change constants.

Sur une base publiée, les revenus ont atteint 967 MEUR, en progression organique de 2%. Le chiffre d'affaires "net net", après déduction des frais versés aux réseaux de paiement et aux partenaires, a toutefois reculé de 1% en organique, à 701 MEUR sur le périmètre post-recentrage.

Dans le détail, les Services aux Commerçants ont enregistré une croissance organique de 4%, à 759 MEUR, avec un chiffre d'affaires "net net" stable pour la première fois depuis le deuxième trimestre 2024. Les Services Financiers ont, en revanche, accusé un recul organique de 3,3%, à 186 MEUR, pénalisés par des résiliations de contrats. Les prises de commandes de cette division ont néanmoins progressé de 91% depuis le début de l'année.

Le groupe souligne également les avancées de son plan North Star 2030, avec une amélioration de la satisfaction client, une réduction de l'attrition des commerçants et la poursuite de la rationalisation de ses plateformes.

"Le troisième trimestre confirme la poursuite des progrès de Worldline sur le plan opérationnel", a souligné Pierre-Antoine Vacheron, directeur général, estimant que le groupe restait en bonne voie pour atteindre ses objectifs annuels.

Pour 2026, Worldline confirme ses perspectives à savoir un chiffre d'affaires stable à légèrement positif, un excédent brut d'exploitation (EBE) ajusté compris entre 630 et 650 MEUR et un flux de trésorerie disponible négatif de 40 à 60 MEUR.

Le titre a conclu la séance sur un gain de 1,02%, à 10,27 euros et progresse de 3,45% dans les échanges post clôture.