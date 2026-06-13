Après les débuts sans accroc de SpaceX, Wall Street établit un nouveau modèle pour les méga-introductions en bourse

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* Les sociétés qui ont traité des volumes records n'ont rencontré aucun problème technique

* Schwab a enregistré plus d'un million d'ordres pour SpaceX au cours des premières heures de cotation

* Le Nasdaq et les teneurs de marché ont soumis leurs systèmes de transactions à des tests de résistance ("stress tests") pendant les semaines précédant l'introduction en bourse de SpaceX

par Anirban Sen, Nivedita Balu et Saeed Azhar

Un soupir de soulagement collectif a parcouru Wall Street après que les négociations pour l'introduction historique de SpaceX au Nasdaq se sont déroulées sans encombre, établissant un nouveau modèle pour les sociétés de courtage et les bourses qui se préparent aux introductions en bourse géantes d'OpenAI et d'Anthropic plus tard cette année. L'introduction en bourse record de SpaceX , qui a battu tous les records vendredi, a éclipsé de près de trois fois la précédente plus grande introduction en bourse sur les marchés américains. L'ampleur même de cette opération avait inquiété les acteurs du marché, qui gardaient un mauvais souvenir de l'entrée en bourse désastreuse de Facebook en 2012 .

Cependant, les systèmes de transactions des banques chargées de l'introduction en bourse, des bourses, des teneurs de marché, des chambres de compensation et d'autres sociétés d'infrastructure de marché ont su relever le défi consistant à traiter des millions d'ordres de clients. “Les gens repensent à l’époque de Facebook... et se demandent: “Allait-on voir une nouvelle entreprise de ce genre?”, mais je pense sincèrement que les banques aux États-Unis ont fait un travail fantastique, et que l’équipe de SpaceX a su parfaitement présenter son projet lors de ses présentations. Et comme vous pouvez le constater, tout s’est déroulé sans le moindre accroc”, a déclaré Jeff Parks, directeur général de la société d’investissement canadienne Stack Capital Group. Près d’un tiers du portefeuille de Stack est constitué de SpaceX, dans lequel la société a commencé à investir en 2021.

Il faisait référence aux turbulences qui ont entouré l’introduction en bourse malheureuse de Facebook ,lorsque des problèmes techniques ont transformé une cotation historique en l’un des fiascos boursiers les plus notoires de Wall Street. Cela a laissé les investisseurs et les courtiers dans l’incertitude pendant des heures et a finalement coûté des centaines de millions de dollars aux teneurs de marché.

Selon Citadel Securities, le plus grand teneur de marché de détail aux États-Unis, les débuts de SpaceX ont généré le plus grand nombre d’ordres de détail jamais enregistré pour une enchère d’introduction en bourse. Un porte-parole de Citadel Securities a déclaré que la société avait traité la majorité des ordres de détail pour SpaceX. Morgan Stanley, l’« agent de stabilisation » de cette entrée en bourse très médiatisée, a joué un rôle clé dans la gestion de l’ouverture du marché pour SpaceX. La banque devait garantir un déploiement ordonné alors même qu’elle était confrontée à une demande sans précédent de la part des investisseurs. Un agent de stabilisation achète généralement des actions sur le marché libre afin de soutenir les titres qui subissent de fortes baisses le jour de l’ouverture.

L'un des principaux souscripteurs conseillant SpaceX, qui a souhaité rester anonyme car l'affaire est confidentielle, a déclaré que cette introduction en bourse était un événement monumental pour les bourses et les banques, et qu'il était crucial de la mener à bien.

La plateforme de trading Charles Schwab a déclaré avoir enregistré bien plus d’un million d’ordres sur SpaceX au cours des premières heures de cotation, un chiffre significatif par rapport aux introductions en bourse précédentes, selon un porte-parole de la société. Reuters a rapporté jeudi que les traders, courtiers et bourses de Wall Street avaient soumis leurs systèmes de transactions à des tests de résistance ("stress tests") pendant plusieurs semaines avant cette introduction en bourse très attendue. “Les actions SpaceXne montent pas par paliers importants, mais elles progressent lentement, et cela s’explique en grande partie par un cours d’ouverture un peu plus terne et modéré que ce à quoi beaucoup s’attendaient”, a déclaré Mike Dickson, responsable de la recherche et des stratégies quantitatives chez Horizon Investments. “Je suis un peu surpris qu’il n’y ait pas plus de volatilité, compte tenu de tous les titres sur la sursouscription.”

LANCEMENT EN DOUCEUR Les débuts en bourse des grandes introductions en bourse ont souvent été retardés, car les bourses doivent faire correspondre d’énormes volumes d’ordres d’achat et de vente avant de déterminer un cours d’ouverture. Pour SpaceX, l’action a commencé à être négociée peu avant midi vendredi. C’était relativement tôt par rapport aux récentes introductions en bourse de Cerebras Systems et Quantinuum, qui ont ouvert plus tard dans l’après-midi lors de leurs jours de lancement respectifs.

Hormis quelques problèmes techniques lors des premières transactions sur Robinhood vendredi, Wall Street a largement évité les dysfonctionnements techniques qui avaient entravé le lancement de Facebook en 2012 – au grand soulagement du Nasdaq, des teneurs de marché et des investisseurs. “Nous avons tous très bien travaillé ensemble. Nous nous sommes beaucoup préparés avec nos partenaires bancaires”, a déclaré vendredi la directrice générale du Nasdaq, Adena Friedman, lors d’une interview accordée à CNBC. “Nous nous sommes assurés de communiquer avec toutes les entreprises tout au long du processus de préparation, et tout s’est déroulé sans le moindre accroc.”