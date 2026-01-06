Après le Ghana, Carrefour débarque en Ethiopie, toujours en franchise

( AFP / WOJTEK RADWANSKI )

Carrefour va déployer ses enseignes en Ethiopie, via un partenariat de franchise concernant 13 magasins Queens qui changeront de bannière, a annoncé lundi le géant français de la distribution, moins d'un mois après avoir dévoilé un projet similaire au Ghana.

Carrefour a conclu un accord avec Queens Supermarket PLC, filiale de Midroc Investment Group, le principal conglomérat privé d'Éthiopie actif dans la distribution, l'agriculture, l'industrie manufacturière ou encore l'exploitation minière, selon un communiqué.

"Carrefour accompagnera les équipes de Midroc dans la transformation de l'ensemble du réseau de magasins", avec de premiers résultats d'ici au "premier semestre 2026", ainsi que "dans la mise en œuvre d'un ambitieux plan d'expansion", est-il indiqué.

"Au-delà de la transformation rapide des 13 magasins existants", les deux partenaires prévoient "l'ouverture de 17 magasins supplémentaires" d'ici à 2028, a précisé Patrick Lasfargues, directeur exécutif de Carrefour Partenariat International, cité dans le communiqué.

Il s'agit d'"une nouvelle étape clé dans la mise en œuvre de notre stratégie internationale de développement en franchise, qui nous a déjà permis de dépasser le cap des 3.000 magasins franchisés en octobre 2025", a-t-il ajouté.

De son côté, le directeur général de Midroc Investment Group, Jemal Ahmed, a salué un accord qui permettra "d'offrir aux consommateurs éthiopiens des produits de qualité, accessibles, ainsi qu'une expérience parfaitement adaptée à leurs attentes".

Mi-décembre, Carrefour avait annoncé une alliance avec le distributeur Brands For All pour passer, au Ghana, sept hypermarchés sous ses enseignes en franchise à partir d'avril 2026, avant l'ouverture de cinq nouveaux points de vente à horizon 2028.

Le groupe s'était alors félicité, comme lundi, d'avoir atteint son objectif d'expansion dans "10 nouveaux pays en franchise" dans le cadre de son plan stratégique 2026.

Cela s'inscrit dans un contexte plus large de repositionnement à l'international: soucieux de dégager davantage de rentabilité, le distributeur a entamé en début d'année une "revue de portefeuille" qui s'est récemment traduite par la cession de Carrefour Italie.

La France, le Brésil et l'Espagne sont les principaux marchés du groupe, dirigé depuis 2017 par Alexandre Bompard.

Carrefour compte près de 15.000 magasins dans plus de 40 pays, dont une majorité en franchise ou en location-gérance et a réalisé un chiffre d'affaires de 94,6 milliards d'euros en 2024.