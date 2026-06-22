Après le Brexit, une entrepreneuse polonaise trouve son avenir dans son pays d'origine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Barbara Erling

Magdalena Poltorak est tombée amoureuse de Londres, d’abord en tant qu’étudiante, puis en tant qu’employée de bureau. Mais dix ans après le vote britannique en faveur de la sortie de l’UE, elle regarde autour d’elle dans son studio de bien-être à Varsovie et y voit une vie qu’elle estime n’avoir jamais pu se construire au Royaume-Uni.

« Je ne pouvais pas vraiment m’imaginer diriger une start-up ou être chef d’entreprise au Royaume-Uni en raison des coûts d’entrée élevés », a déclaré Mme Poltorak, âgée de 33 ans, à Reuters.

Mme Poltorak fait partie de cette vague de travailleurs polonais qui a afflué en Grande-Bretagne après l’adhésion de la Pologne à l’UE en 2004, mais qui rentre progressivement au pays depuis que la Grande-Bretagne a voté en faveur de la sortie de l’Union, douze ans plus tard.

Il n’y avait que 69 000 citoyens polonais au Royaume-Uni lorsque la Pologne a rejoint l’UE en 2004. Ce chiffre a bondi de plus de 1 300 % pour atteindre 984 000 en 2016, selon une étude réalisée pour le Parlement britannique l’année du référendum sur le Brexit.

Cela a suffi pour faire des Polonais la plus grande communauté d’origine étrangère au Royaume-Uni, dépassant en nombre les personnes nées dans d’anciens avant-postes de l’Empire britannique tels que l’Inde ou le Pakistan, qui constituaient depuis des générations les principales sources d’immigration. Le polonais a dépassé le gallois pour devenir la deuxième langue la plus parlée au Royaume-Uni.

Les Polonais ont également constitué une part disproportionnée de la main-d’œuvre britannique, la plupart d’entre eux étant en âge de travailler: près de 70 % des personnes nées en Pologne et résidant en Grande-Bretagne étaient âgées de 25 à 49 ans, soit plus du double de la part observée dans l’ensemble de la population britannique.

Mais depuis le vote sur le Brexit, des dizaines de milliers de Polonais quittent le Royaume-Uni chaque année, s’inscrivant dans un mouvement plus large de retour des travailleurs observé au cours de la dernière décennie, que les gouvernements polonais successifs attribuent autant à l’amélioration des perspectives économiques dans leur pays qu’à l’évolution de la situation à l’étranger.

En 2021, le gouvernement polonais estimait que pas moins de 300 000 Polonais expatriés étaient rentrés au pays au cours des trois dernières années seulement.

LONDRES, UNE DEUXIÈME MAISON

Poltorak n’avait que 20 ans lorsqu’elle est arrivée pour la première fois au Royaume-Uni avec pour seul bagage à main, prévoyant de suivre un cours d’anglais de deux mois avant de retourner en Pologne pour faire ses études universitaires.

Mais presque immédiatement, « Londres lui a donné l’impression d’être chez elle ». Elle a changé ses plans et s’est inscrite dans une université britannique. Après avoir enchaîné plusieurs emplois, elle a finalement trouvé sa voie au sein de l’entreprise technologique Cloudflare, où elle a travaillé comme experte en cybersécurité pendant six ans, tout en donnant des cours de yoga pendant son temps libre.

Pendant son séjour à Londres, elle a partagé des appartements avec des personnes originaires de Colombie, d’Australie, d’Italie et d’Espagne, ce qui, selon elle, a façonné ses premières expériences à l’étranger.

« J’étais entourée de nombreux professionnels ambitieux… principalement des Européens… qui voulaient aller plus loin que ce qu’ils pouvaient faire dans leur propre pays », a-t-elle déclaré.

Le référendum de 2016 a changé la donne, mais pas du jour au lendemain. Selon Mme Poltorak, l’impact du Brexit s’est précisé avec le temps, notamment sur le marché du travail et l’environnement des affaires.

« Je me souviens des gros titres dans les journaux annonçant que de grandes entreprises quittaient le Royaume-Uni. C’était assez effrayant. Si les grandes entreprises partaient et délocalisaient leur siège social… pourquoi n’en ferais-je pas autant? », a-t-elle déclaré.

Après 12 ans passés en Grande-Bretagne, Mme Poltorak a décidé de retourner en Pologne. La Varsovie qu'elle a retrouvée raconte sa propre histoire: une ligne d’horizon transformée, où se côtoient des gratte-ciel modernes en verre et les tours en béton aux flèches caractéristiques de l’ère communiste. À Varsovie, elle s’est rendu compte qu’elle avait les moyens d’ouvrir son propre studio de bien-être. Elle y a rencontré son futur mari et ils envisagent de fonder une famille.

« C’était un changement radical et une belle surprise de revenir en Pologne. On voit dans les gros titres des journaux que la Pologne ne cesse de se renforcer sur le plan économique », a-t-elle déclaré. « Quiconque revient ici peut constater la différence. »