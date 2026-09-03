Après le boom du printemps, la consommation américaine revient sur terre

Après plusieurs mois de croissance soutenue, les ventes américaines de Costco montrent un net retour à la normale en août, signe que l'élan du consommateur commence à se normaliser.

Costco continue d'afficher une croissance solide aux Etats-Unis, mais la séquence des derniers mois fait désormais apparaître un ralentissement assez évident de la consommation. En août, les ventes comparables américaines ont progressé de 9,0% en données publiées, tandis que la hausse ressort à 5,6% hors effets liés aux prix de l'essence et aux changes, contre 6,9% en juillet.

Cette décélération prolonge une tendance amorcée après le pic du printemps, la croissance comparable ajustée aux Etats-Unis étant passée de 8,0% en avril à 8,7% en mai, avant de revenir à 7,6% en juin, 6,9% en juillet et désormais 5,6% en août. Le rythme repasse ainsi, pour la première fois depuis plusieurs mois, sous la moyenne de 6,6% enregistrée sur l'ensemble de l'exercice fiscal.

La lecture doit néanmoins être nuancée par un effet calendrier défavorable, Labor Day tombant une semaine plus tard cette année, ce qui a amputé les ventes comparables d'août d'un peu moins de 0,75 point selon Costco. Même en neutralisant approximativement cet effet, la croissance sous-jacente resterait toutefois inférieure à celle de juillet, ce qui renforce l'idée d'un ralentissement graduel plutôt que d'un simple accident statistique.

Le message sur la consommation envoyé par Costco est donc moins porteur qu'au printemps, sans pour autant signaler un décrochage. Compte tenu du positionnement prix du groupe, de son modèle d'abonnement et du caractère relativement défensif de son offre, cette décélération mérite d'autant plus d'être surveillée dans les prochaines publications de consommation plus larges, qui permettront de déterminer si ce tassement reste propre à Costco ou s'il reflète un ralentissement plus général de la demande.