Après l'échec du SCAF, c'est l'Eurodrone qui bat de l'aile

(Zonebourse.com) - On avait laissé Dassault Systèmes et Airbus en mauvais termes : plombés par des désaccords en matière de gouvernance, les deux industriels avaient renoncé début juin à conduire conjointement le projet SCAF ou FCAS (Future Combat Air System). Tentant un temps de rattraper le coup, Paris et Berlin avaient finalement jeté l'éponge, concluant qu'il n'était pas possible de sortir de l'impasse. A présent, c'est le projet Eurodrone qui s'emble sur le point de capoter.

A peine quelques semaine après l'abandon du SCAF, on retrouve les mêmes acteurs, Dassault Aviation et Airbus et de nouvelles difficultés, cette fois-ci autour du projet Eurodrone. Concrètement, ce programme lancé en 2016 prévoit le développement à l'horizon 2030-2031 d'un drone de surveillance dit "MALE" pour moyenne altitude et longue endurance.

Mais là encore, les dents grincent. Il y a deux semaines, Reuters rapportait que Dassault Aviation réclamait une compensation à son partenaire Airbus à la suite de modifications apportées aux modalités de répartition des travaux du programme Eurodrone.

Lassé par cet énième épisode de tension entre les deux industriels qui peinent à s'entendre, le gouvernement français serait maintenant prêt à abandonner le projet, pointant la complexité excessive du dossier et d'importants retards.

Par ailleurs, le projet d'actualisation de la loi de programmation militaire (LPM) française a soustrait les fonds initialement prévus pour l'achat de six systèmes Eurodrone à horizon 2035.

"Le besoin militaire de la capacité MALE de théâtre a été réorienté", souligne le gouvernement dans son projet de loi, estimant que l'Eurodrone se révélait "aujourd'hui moins adapté" aux conflits de haute intensité, tandis que des drones "de moindre coût" sont désormais en développement.

Pour AlphaValue, le constat est clair : "il s'agit d'un nouvel échec paneuropéen et d'un revers pour Airbus en tant qu'intégrateur. Dassault réclame une indemnisation à Airbus, une initiative qui ne contribuera pas à apaiser les tensions actuelles après l'échec du programme SCAF", notent les analystes.

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