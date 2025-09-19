Approbation du Bylvay d'Ipsen dans la CIFP au Japon
information fournie par Zonebourse 19/09/2025 à 14:38
Pathologie rare et potentiellement mortelle qui touche environ 100 enfants et nourrissons au Japon, la CIFP se caractérise par des acides biliaires s'accumulant dans le foie, ce qui provoque peu à peu des lésions pouvant entraîner une insuffisance hépatique.
Elle a un impact sévère sur la qualité de vie en raison de symptômes invalidants tels que de démangeaisons intenses (prurit) et peut entraîner des lésions cutanées, des troubles du sommeil, de l'irritabilité, ainsi qu'un développement cognitif et social altéré.
Dans l'essai de phase 3 PEDFIC, les enfants traités avec Bylvay ont montré une diminution significative de la sévérité du prurit et des taux d'acides biliaires sériques. Le traitement a été généralement bien toléré, sans effets indésirables graves liés au médicament.
Valeurs associées
|115,6000 EUR
|Euronext Paris
|+1,23%
A lire aussi
-
Paris a suspendu sa coopération antiterroriste avec le Mali et ordonné le départ de deux membres du personnel de l'ambassade et du consulat du pays d'Afrique de l'ouest, a déclaré le ministère français des Affaires étrangères vendredi, tandis qu'une source précisait ... Lire la suite
-
par Julia Payne L'Union européenne (UE) prévoit d'interdire ses importations de gaz naturel liquéfié (GNL) russe un an plus tôt que prévu dans le cadre d'un 19e paquet de sanctions contre Moscou liées à la guerre en Ukraine, ont déclaré vendredi des responsables ... Lire la suite
-
La Bourse de New York a ouvert en hausse vendredi, touchant de nouveaux sommets, au lendemain d'une séance record pour quatre de ses principaux indices dans la perspective d'un "pivot" de la Réserve fédérale américaine (Fed). Dans les premiers échanges, l'indice ... Lire la suite
-
Le plus haut responsable militaire français chargé des opérations spatiales met en garde contre l’intensification d'actes "hostiles ou inamicaux" dans l’espace, en particulier de la part de la Russie, rejoignant ainsi un nombre croissant de puissances occidentales ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer