Approbation de la pilulle Wegovy (Novo Nordisk) aux Etats-Unis
information fournie par Zonebourse 23/12/2025 à 08:42
Première thérapie orale par agoniste du récepteur du glucagon-like peptide 1 (GLP-1) approuvée pour la gestion du poids, la pilule Wegovy est autorisée aux Etats-Unis sur la base du programme d'essais OASIS et de l'essai SELECT 2.
Dans OASIS 4, le sémaglutide oral 25 mg pris une fois par jour a démontré une perte de poids moyenne de 16,6% lorsque le traitement a été suivi chez des adultes obèses ou en surpoids présentant une ou plusieurs comorbidités.
La perte de poids obtenue s'est montrée similaire à celle avec Wegovy injectable 2,4 mg. De plus, une personne sur 3 a constaté une perte de poids de 20% ou plus. Le profil bien connu de sécurité et de tolérance du sémaglutide a été confirmé.
Novo Nordisk prévoit de lancer la pilule Wegovy aux Etats-Unis début janvier 2026. Il a soumis une dose orale de sémaglutide 25 mg une fois par jour pour l'obésité à l'Agence européenne des médicaments et à d'autres autorités réglementaires au 2e semestre 2025.
