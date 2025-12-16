information fournie par Reuters • 16/12/2025 à 16:15

Appning by FORVIA et Radioline s’associent pour des recommandations personnalisées en voiture

Forvia SE FRVIA.PA :

* APPNING BY FORVIA ET RADIOLINE S’ASSOCIENT POUR PROPOSER DES RECOMMANDATIONS PERSONNALISÉES EN VOITURE

Texte original [https://tinyurl.com/yky5ph37] Pour plus de détails, cliquez sur FRVIA.PA

(Rédaction de Gdansk)