Applied Materials prévoit un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux prévisions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Applied Materials AMAT.O a annoncé jeudi un chiffre d'affaires prévisionnel pour le quatrième trimestre supérieur aux attentes de Wall Street, pariant sur le fait que la demande inébranlable de puces d'IA de pointe continuera d'alimenter des dépenses soutenues dans ses équipements de fabrication de semi-conducteurs.

La société prévoit un chiffre d'affaires trimestriel d'environ 10.25 milliards de dollars, à plus ou moins 500 millions de dollars près, contre une estimation moyenne des analystes de 9.54 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.